WASHINGTON DC - Kampanye Calon Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan mengumpulkan USD383 juta (sekira Rp5,6 triliun) pada September, bersama dengan Komite Nasional Demokrat dan upaya penggalangan dana bersama. Hasil pengumpulan dana itu memecahkan rekor jumlah satu bulan, melampaui rekor Agustus sebesar USD364,5 juta (Rp5,1 triliun), membuat total dana yang dikumpulkan dalam dua bulan itu hampir mendekati USD 1 miliar.

BACA JUGA: Pilpres AS, Biden Catat Hasil Polling Terbaik di Antara Capres Penantang Sejak 1936

Dalam sebuah video di Twitter, Biden mengatakan sumbangan tersebut berasal dari 5,5 juta donor dengan kontribusi rata-rata sekitar USD44. "Saya sangat tersanjung karenanya," kata Biden sebagaimana dilansir NPR.

To every person who chipped in a few dollars last month — thank you. Because of your support, we raised an astounding $383 million. I'm incredibly humbled.



There's still more work to be done, but I wanted to share the good news with Trimicka, one of our grassroots supporters. pic.twitter.com/f9hIPT6PTW— Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020