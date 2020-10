BENGKULU - Jajaran Polres Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, mengamankan remaja berinisial BE (23) warga Bengkulu selatan, serta An (16) dan He (18) warga Kabupaten Seluma. Di mana, kedua tersangka masih berstatus pelajar.

Ketiga remaja itu diamankan lantaran membogem Danuri (60) dan Wawan (36), warga Desa Pagar Dewa, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, ketika melintas di Jalan Dusun Sekunyit, Desa Pagar Dewa, Kota Manna.

Modus dugaan pemukulan yang dilancarkan ketiga tersangka tersebut, dengan berpura-pura mengalami kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut. Namun, aksi ketiga tersangka tidak dihiraukan kedua korban dan terus memacu sepeda motor yang mereka kendarai.

Saat itu, kedua korban baru pulang dari rumah sakit di daerah itu melintasi jalan yang ditongkrongi ketiga tersangka. Lantaran tidak dihiraukan, ketiga tersangka langsung memberikan pukulan kepada korban, dengan menggunakan benda keras, berupa kayu balok.

Di mana, pukulan itu pun mengenai bagian paha sebelah kiri korban dan kedua korban pun tetap memacu sepeda motor. Namun, kedua korban itu terus dikejar tiga tersangka.

Beruntung, korban berhasil kabur dari kejaran ketiga tersangka. Tidak terima atas perbuatan ketiga tersangka. Korban melaporkan kejadian itu ke Mapolres Bengkulu Selatan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Sudarno mengatakan, ketiga tersangka berhasil diamankan saat berada di Pasar Kutau, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. ''Ketiga tersangka sedang dalam pemeriksaan,'' jelas Sudarno.

(Ari)