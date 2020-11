PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha “mencuri” keunggulannya dalam pemilihan Presiden AS, dan dia tidak akan membiarkan mereka. Tudingan itu disampaikan Trump dalam cuitan di Twitter di saat dia tertinggal dalam jumlah suara elektoral dari saingannya, mantan Wakil Presiden Joe Biden.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020