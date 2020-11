MENYUSUL proyeksi kekalahannya dari Presiden terpilih Joe Biden, Presiden Amerika Donald Trump tetap diam. Dia hanya ‘bersuara’ di Twitter, mengunggah klaim kecurangan pemilu, yang sebagian besar dibantah.

Trump pada hari Kamis (12/11) mencuit tentang "pemilihan yang dicurangi" dan menyerang Fox News, saluran televisi kabel yang umumnya mendukungnya selama ia menjabat presiden.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020