WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump memastikan akan mengalihkan kekuasaan kepada Joe Biden pada 20 Januari setelah Kongres AS mengesahkan kemenangan kubu Demokrat dalam pemilihan presiden pada 3 November 2020 lalu.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter Wakil Kepala Staf Komunikasi dan Direktur Media Sosial Gedung Putih, Dan Scavino mengatakan, walaupun Trump tidak setuju dengan hasil pilpres, dia akan tetap menyerahkan kekuasaan kepada Biden pada 20 Januari mendatang.

"Meskipun saya sama sekali tidak setuju dengan hasil pemilu, dan fakta menunjukkan kepada saya, namun akan ada transisi yang tertib pada 20 Januari," tulis Scavino mewakili Trump, dilansir Tass pada Jumat (8/1/2021).

"Saya selalu mengatakan kami akan melanjutkan perjuangan kami untuk memastikan bahwa hanya suara sah yang dihitung. Sementara ini merupakan akhir dari masa jabatan pertama terbesar dalam sejarah kepresidenan, ini hanyalah awal dari perjuangan kami untuk membuat Amerika hebat lagi!"tutupnya.

Sekadar diketahui, Kongres AS mengesahkan hasil pilpres, setelah sempat tertunda selama beberapa jam, karena penyerbuan massa Trump di Gedung Capitol. Mereka juga menduduki kantor Parlemen AS itu. Dalam sesi yang dipimpin oleh Wakil Presiden AS, Mike Pence, Biden dipastikan menang telak atas Trump setelah mendapatkan 306 suara elektoral. Trump hanya mendapatkan 232 suara.

Hasil pertemuan ini harus menjadi titik akhir dalam proses merangkum hasil pemungutan suara November dan mengakhiri perdebatan tentang siapa yang selanjutnya secara resmi menjadi kepala pemerintahan AS.