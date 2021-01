WASHINGTON – Situs Kementerian Luar Negeri AS dilaporkan down setelah muncul postingan yang mencatatkan Presiden Donald Trump mundur per 11 Januari lalu.

Dalam postingan tersebut, muncul pemberitahuan bahwa Trump telah meletakkan masa jabatannya pada 11 Januari 2021 pukul 19.42.55. Postingan itu muncul empat jam lebih awal berdasarkan Zona Waktu Timur AS, dan menimbulkan perbincangan di dunia maya.

Mengutip Sky News, Selasa (12/1/2021), halaman bio Partai Republik di situs Kemlu AS itu secara singkat sempat menampilkan kalimat yang berbunyi: “Masa jabatan Donald J Trump berakhir pada 2021-01-11 19:42:55.”tulisnya dikutip Okezone.

Setelah pengumuman itu tersebar luas dan membuat gaduh, situs resmi Kemlu AS sempat tak bisa diakses. Kurang dari satu jam, pengumuman tersebut dihapus dan muncul teks yang berbunyi: “Maaf, situs ini sedang mengalami masalah teknis. Silakan coba lagi dalam beberapa saat.”

Kemenlu AS saat ini telah melakukan penyelidikan terkait insiden itu. Tak berselang lama, terdapat laporan yang menyebut pesan itu dibuat oleh karyawan Kemenlu AS yang merasa tidak puas atau kecewa dengan Trump. Namun kesimpulan lebih lanjut belum diumumkan ke khalayak.

Sementara itu, Kemenlu AS maupun Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait postingan tersebut.

