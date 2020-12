JAKARTA - Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 per hari ini sudah mencapai 501.376 orang atau 82,0%. Jumlah kesembuhan kumulatif ini sudah termasuk penambahan pasien sembuh harian sebanyak 4.490 orang.

Jawa Barat hari ini menjadi provinsi dengan urutan tertinggi menambahkan 1.003 pasien sembuh dan kumulatifnya menjadi 53.642 kasus. Disusul DKI Jakarta dengan menambahkan 928 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi mencapai 136.406 kasus. Urutan ketiga harian berada di Jawa Timur sebanyak 529 pasien sembuh, namun kumulatifnya masih kedua tertinggi mencapai 59.800 kasus.

Urutan keempat hari ini ada di Jawa Tengah menambahkan 371 kasus dan kumulatifnya sebanyak 43.983 kasus. Dan Riau hari ini menutup urutan lima besar kesembuhan harian menambahkan sebanyak 225 kasus dan kumulatifnya mencapai 19.810 kasus.

Lalu, pada pasien terkonfirmasi positif hari ini bertambah, sebanyak 6.388 kasus. Untuk jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, berjumlah 611.631 kasus. Meskipun demikian, jumlah kasus aktif, yakni pasien Covid-19 yang masih menjalani masa perawatan, per hari ini berjumlah 91.602 kasus atau 15.0% dari pasien terkonfirmasi.

Untuk rincian penambahan pasien terkonfirmasi positif harian per provinsi, Jawa Barat urutan pertama dengan menambahkan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 1.283 kasus dan kumulatifnya urutan keempat mencapai 65.355 kasus. Jawa Tengah urutan kedua harian menambahkan 992 kasus dan kumulatifnya masih di urutan ketiga nasional dengan 65.600 kasus.

DKI Jakarta hari ini urutan ketiga, menambahkan sebanyak 951 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi sebanyak 151.201 kasus. Jawa Timur urutan selanjutnya menambahkan sebanyak 769 kasus dan kumulatifnya masih kedua tertinggi sebanyak 69.130 kasus. Urutan terakhir dalam lima besar harian, berada di DI Yogyakarta menambahkan 227 kasus dan kumulatifnya mencapai 7.996 kasus.

Disamping itu, untuk kasus pasien meninggal harian juga masih bertambah sebanyak 142 kasus dan kumulatifnya menjadi 18.653 kasus atau 3,0% dari pasien terkonfirmasi. Dari rincian per provinsi, Jawa Timur masih urutan pertama harian dengan menambahkan pasien meninggal sebanyak 41 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi sebanyak 4.832 kasus.

Urutan kedua berada di Jawa Tengah menambahkan 25 kasus dan kumulatifnya mencapai 2.587 kasus. DKI Jakarta urutan selanjutnya menambahkan 17 pasien meninggal dan kumulatifnya urutan kedua bertambah menjadi 2.917 kasus. Urutan keempat di Kalimantan Tengah menambahkan pasien meninggal sebanyak 8 kasus dan kumulatifnya mencapai 228 kasus. Dan Jawa Barat urutan kelima harian sebanyak 6 kasus dan kumulatifnya sejumlah 1.052 kasus.

Selain itu, dari data hasil uji 426 laboratorium jejaring per 12 Desember 2020, jumlah spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 59.388 spesimen dan kumulatifnya 6.331.331 spesimen. Jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 37.769 orang dan kumulatifnya 4.253.821 orang.

Sementara jumlah negatif Covid-19 dari hasil periksa, per hari ini sebanyak 31.381 orang dan kumulatifnya 3.642.190 orang. Selain itu per hari ini jumlah suspek tercatat ada 62.224 kasus. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. (CM)

