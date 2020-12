JAKARTA - Jika Anda berpikir tahun 2020 tidak mungkin lebih buruk dari ini, maka Anda salah besar. Sepanjang tahun ini dipenuhi dengan pandemi Covid-19, lalu tiba-tiba layanan Google ikutan “ngambek”.

Hampir semua layanan Google down. Seperti Google, Gmail, YouTube, Google Maps, Hangouts, Meet, Play, Duo dan layanan Google lainnya. Menurut laporan, YouTube dan Gmail tampaknya menjadi yang terparah secara global. Hal ini membuat netizen dunia riuh di dunia cuitan, apalagi ini adalah hari pertama di awal pekan. Kebanyakan netizen mengolok-olok mesin pencarian raksasa dunia itu.

Baca Juga: YouTube dan Gmail Down, Ini Daftar Negara yang Terdampak

Sementara itu, tim YouTube secara khusus memberikan konfirmasinya ke Twitter. “Kami menyadari bahwa banyak dari Anda yang mengalami masalah saat mengakses YouTube saat ini, tim kami telah menyadarinya dan menyelidikinya. Kami akan mengabari Anda di sini segera setelah kami mendapatkan informasi lainnya,” cuitnya.

Sontak saja, netizen dunia pun ramai menyuarakan “protes” mereka ke Twitter. Berikut beberapa reaksi netizen terbaik versi India Today:

“2020 belumlah berakhir,” cuit Christophe Gevrey, sembari memberi tagar #GoogleDown dan juga screen shoot lampiran beberapa situs layanan Google yang down.

“Hey #Google,” cuit Ananya Battacharya sambil memasang foto orang India sedang bernyanyi.

Ada juga cuitan penuh amukan dan cacian dari netizen bernama Sahil Shah. “YouTube tidak bekerja. Sialan. Coba saya cek Google dan mencari tahu apa masalahnya. Sialan. Coba saya imel teman-teman saya dna memberitahu mereka. Gmail Down. Oh Come On!”.

“Tidak dapat mencari Google di Google,” cuit Trendulkar.

“Kalimat paling terkenal: Tidak dapat menemukan akun Google Anda,” cuit Trendulkar lagi.

“Brother Goggle, apakah Anda baik-baik saja?,” cuit Harnidh.

“Saya membayar Youtube Premium kemarin, dan saat ini Youtube down. Saale mere paise leke bhaag gaye,” cuit Sagar.

Diketahui, YouTube sempat down dan beberapa aplikasi video tidak bisa digunakan sama sekali.

Pengguna hanya melihat pesan bertuliskan “oops”, lalu catatan yang mengatakan bahwa “ada yang tidak beres” dan gambar monyet membawa alat.

Menurut situs pelacakan Down Detector, pemadaman tersebut memengaruhi pengguna di seluruh dunia. Seperti di laporan yang berasal dari Eropa dan Jepang, meskipun di sana banyak orang yang terus mencoba untuk online.

Baca Juga: Hampir Semua Layanan Google Dilaporkan Alami Down pada Senin Malam

Dikutip Independent, Google tampaknya mempertahankan halaman status untuk layanan online-nya seperti Gmail. Namun tidak melacak atau memberikan informasi tentang pemadaman di YouTube. Halaman itu tidak menunjukkan masalah.

Pemadaman listrik juga tampaknya memengaruhi semua layanan Google seperti Gmail, Google Drive, dan produk lainnya juga mengalami masalah. Namun, halaman pencarian Google berfungsi seperti biasa.

Pada Agustus lalu, Google dilanda pemadaman yang signifikan. Ini juga menghapus rangkaian layanan online dan YouTube. Google juga mengalami pemadaman yang lebih kecil bulan lalu.

(Ari)