CHINA – Panda tertua di dunia Xin Xing yang memiliki 36 anak dan 153 keturunan meninggal pada usia 38 tahun.

Kebun Binatang Chongqing di China mengumumkan panda Xin Xing, yang diperkirakan berusia lebih dari 130 tahun jika disamakan dengan usia manusia, dipuji sebagai “ibu pahlawan” karena memiliki 153 keturunan - termasuk 36 anaknya sendiri.

Beruang tua itu meninggal pada 8 Desember lalu karena kegagalan beberapa organ.

Menurut pernyataan yang dikeluarkan para pejabat, Xin Xing lahir di Baoxing, Sichuan, pada Agustus 1982.

Dia kemudian dikirim untuk tinggal di penangkaran di Kebun Binatang Chongqing pada Juni 1983, hingga menghembuskan nafas terakhir.

Selama waktu ini, Xin Xing secara mengesankan melahirkan 36 anaknya sendiri. Dia ikut memainkan peran penting dalam menyelamatkan spesies tersebut.

Dikutip The Sdun, panda raksasa diketahui sulit berkembang biak karena sejumlah alasan.

Sebagai permulaan, betina hanya berovulasi setahun sekali di musim semi, dan hanya bisa hamil sekitar dua sampai tiga hari selama waktu itu.

Di penangkaran, kebun binatang tentu saja memiliki panda jantan untuk musim kawin - tetapi ini tidak selalu membuatnya lebih mudah.

Panda harus “kompeten secara perilaku” untuk berkembang biak. Biasanya, panda betina hanya melahirkan satu anak.

Pada bulan Agustus, Xin Xing mencapai ulang tahunnya yang ke-38 tahun. Kebun binatang mengadakan pesta yang menampilkan kue dengan taburan buah-buahan favoritnya.

Namun, sejak Oktober lalu kondisinya semakin memburuk. Para pekerja kebun binatang mengatakan dia menjadi lesu dan tidak mau makan.

Dia juga sulit berafas, batuk, dan berdiri tidak stabil keesokan harinya.

“Distensi abdomen mulai terlihat pada tanggal 23, dan sulit buang air besar,” ujar pernyataan kebon binatang.

“Selama periode tersebut, taman kami mengundang para ahli dari unit medis seperti Pusat Penelitian dan Konservasi Panda Raksasa China dan First Affiliated Hospital of the Heavy Medical School untuk konsultasi,” terangnya.

Menurut WWF, umur rata-rata panda di alam liar adalah antara 14 dan 20 tahun.

Namun, mereka dapat hidup hingga 30 tahun di penangkaran - yang berarti Xin Xing mencapai usia yang mengesankan.

(sst)