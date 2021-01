WASHINGTON, DC - Anggota Kongres Amerika Serikat (AS) yang baru menjabat Marjorie Taylor Greene berjanji untuk mengajukan pasal pemakzulan terhadap Joe Biden pada pertamanya menjabat sebagai Presiden AS. Komentar Taylor Greene ini mencerminkan langkah serupa oleh Demokrat sejak awal kepresidenan Trump.

Pada Rabu (13/1/2021) malam, legislator yang mewakili Partai Republik dari Georgia itu mengatakan bahwa dia akan segera mendorong pemakzulan satu hari setelah pelantikan Biden, pada 20 Januari. Taylor Greene mengatakan bahwa dia "bangga menjadi suara pemilih Republik yang telah diabaikan."

BACA JUGA: Pecah Rekor, Trump Dimakzulkan Dua Kali

"Saya ingin mengumumkan atas nama rakyat Amerika, kami harus memastikan bahwa para pemimpin kami dimintai pertanggungjawaban," kata Taylor Greene kepada Newsmax sebagaimana dilansir RT. “Jadi pada 21 Januari saya akan mengajukan pasal pemakzulan pada Joe Biden.”

On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) January 14, 2021