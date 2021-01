JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meninjau penggunaan darurat vaksin virus corona yang dikembangkan perusahaan China Sinovac dan Sinopharm.

Peninjauan vaksin Sinovac dan Sinopharm ini berpotensi mempengaruhi sikap internasional menerimanya.

Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini juga melakukan kontak dengan pengembang vaksin China lainnya, Can Sino, yang vaksinnya sedang menjalani uji coba fase III. Kelompok penasihat WHO membuat rekomendasi tentang apa vaksin itu, bagaimana dan untuk siapa vaksin harus digunakan.

Prosedur daftar penggunaan darurat memungkinkan penilaian vaksin dan perawatan yang tidak berlisensi untuk mempercepat persetujuannya oleh masing-masing negara atau yurisdiksi dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Keputusan tentang vaksin China kemungkinan baru keluar Maret, kata badan itu.

"Untuk Sinovac dan Sinopharm, proses [daftar penggunaan darurat] sedang diproses," kata Direktur Departemen Imunisasi dan Vaksin WHO, Katherine O'Brien, dalam video konferensi pers, Selasa (26/1), seperti dikutip SCMP.

“Mereka telah mengirimkan paket data dan data tersebut sedang ditinjau,” lanjutnya.

Sebuah tim yang dikirim ke China untuk mengevaluasi fasilitas manufaktur perusahaan itu masih dalam karantina.

“Penyampaian data merupakan komponen kritis,” ujarnya. “Kami tidak dapat, tentu saja, melakukan rekomendasi kebijakan apa pun tanpa memiliki akses penuh ke data.”

Badan kesehatan global ini mengatakan akan menilai data kualitas, keamanan, dan kemanjuran yang dihasilkan selama pengembangan dan melakukan penilaian risiko-manfaat untuk memutuskan apakah data tersebut dapat digunakan di luar uji klinis. Proses tersebut membantu negara-negara anggota WHO dan badan pengadaan PBB untuk menentukan penerimaan vaksin.

Kepala Eksekutif Gavi, Vaccine Alliance - kemitraan global publik-swasta yang turut memimpin Covax, Seth Berkley, vaksin yang terbukti aman dan efektif dapat dipertimbangkan untuk Covax, inisiatif yang dipimpin WHO untuk distribusi inokulasi yang adil.

Saat ditanya tentang vaksin China dan Rusia, dia mengatakan akan mempertimbangkan vaksin apa pun untuk dimasukkan ke dalam Covax dengan asumsi mereka menambah nilai pada portofolio. Hal ini berdasar pada asumsi jika ada data transparan tentang keamanan dan kemanjuran dan bahwa kami dapat datang dengan titik harga yang wajar dan alokasi pasokan yang masuk akal.

23 Juta Vaksin China

Menurut angka terbaru dari Komisi Kesehatan Nasional, China,telah menyalurkan hampir 23 juta dosis vaksin Covid-19. Negara itu meluncurkan kampanye vaksinasi massal bulan ini karena bergulat dengan wabah virus korona baru. China melaporkan 75 kasus Covid-19 baru pada hari Rabu.

Ini bertujuan agar 50 juta orang diimunisasi sebelum liburan Tahun Baru Imlek pada pertengahan Februari, ketika diperkirakan 1,7 miliar perjalanan diharapkan dilakukan ketika orang-orang melintasi negara untuk melihat kerabat - sekitar 40 persen lebih sedikit dari biasanya setelah pihak berwenang mendesak. orang untuk tidak bepergian.

Vaksinasi China telah memprioritaskan staf imigrasi, pekerja transportasi internasional dan domestik, pekerja perawatan kesehatan, dan penyedia layanan publik. Ada rencana untuk menyuntik anak-anak dan orang tua

Komisi Kesehatan Nasional mengatakan telah meminta pihak berwenang setempat untuk memantau, melaporkan, dan mengobati reaksi merugikan setelah penyuntikan.

Dokumen WHO menunjukkan bahwa vaksin Sinopharm sedang dalam proses penilaian. Sedangkan, Sinovac menyerahkan data pada pertengahan Januari dan berkas informasi produknya diharapkan dapat mencapai WHO pada akhir bulan. Vaksin Sinovac itulah yang ini menjalani peninjauan WHO.

Vaksin yang dikembangkan oleh Sinopharm milik negara menjadi yang pertama disetujui di China ketika pihak berwenang memberikan persetujuan dengan syarat untuk peluncuran pasarnya pada 31 Desember. Vaksin tersebut telah terbukti aman dan 79% efektif dalam mencegah Covid-19, menurut untuk analisis sementara yang diumumkan oleh perusahaan.

Data uji coba fase akhir untuk vaksin Sinovac telah dirilis dengan cara yang membingungkan dan sedikit demi sedikit. Pada pertengahan Januari, lembaga penelitian Brasil yang melakukan uji klinis fase 3 mengatakan, tingkat kemanjurannya mencapai 50%.