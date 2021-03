WASHINGTON - Otoritas Amerika Serikat (AS) mengumumkan dakwaan pidana pada Kamis (18/3) terhadap seorang pria asal Texas setelah delapan migran ilegal yang diangkut dengan truknya meninggal dunia.

Departemen Kehakiman mengatakan Sebastian Tovar, 24, dari Austin, Texas didakwa dengan persekongkolan untuk mengangkut imigran tidak berdokumen yang mengakibatkan kematian.

Kecelakaan itu terjadi di tengah gelombang baru migran yang mencoba memasuki negara itu dari Meksiko dan Amerika Tengah.

Pihak berwenang mengatakan Tovar menolak untuk menghentikan truk pikap-nya ketika petugas polisi negara bagian berusaha menghentikannya karena mengebut di dekat kota perbatasan Del Rio pada Senin (15/3).

Bea Cukai dan Imigrasi AS dalam sebuah pernyataan mengatakan petugas mengejar truk dalam pengejaran sekitar 50 mil (80 kilometer) yang mencapai kecepatan 100 mil per jam (160 kilometer per jam).

(Baca juga: Pria Bersenjata Bunuh 13 Polisi yang Sedang Konvoi)



Akhirnya dia melewati median jalan raya dan menabrak truk pikap lain, menewaskan delapan penumpangnya dan melukai dua orang di kendaraan lain.

Petugas melihat truk pikap lain yang berisi para migran, dan menangkap 12 orang dari mereka.

Menurut pernyataan, dua orang diantaranya mengakui kedua truk itu adalah bagian dari operasi penyelundupan manusia yang sama.

(Baca juga: Diserang, Perempuan Tua Hajar Pria yang Memukulnya Hingga Harus Ditandu)



Jika terbukti bersalah, Tovar menghadapi kemungkinan hukuman hingga seumur hidup.

(sst)