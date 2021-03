INGGRIS - Sebuah film dokumenter ITV terbaru mengklaim Ratu Elizabeth terpaksa membawa-bawa camilan cokelat pribadinya sendiri sehingga tidak ada orang lain yang memakannya.

Hal ini diungkap sepupu keduanya Lady Pamela Hicks, yang dengan senang hati menceritakan kebersamaan mereka untuk pertama kalinya di televisi.

The Sun melaporkan, dalam film dokumenter, Lady Pamela Hicks mengungkapkan Ratu dengan sengaja menyembunyikan camilannya dari tangan para pembantu dan staf,

Kisah ini menjadi salah satu dari kenangan luar biasa yang dibagikan oleh Hicks dalam acara "My Years With The Queen" yang akan ditayangkan di ITV pada pukul 21.00 pada Kamis (1/4).

"Saya sangat menyukai film tentang Ratu yang selalu mengambil sekotak coklatnya sendiri ketika dia mengunjungi tempat-tempat karena jika tidak, semua orang akan memakannya,” terang Putri Lady Pamela, India Hicks, pengiring pengantin Putri Diana, tentang film dokumenter Keluarga Kerajaan.

"Dan aku menertawakan fakta bahwa gaun Ratu memiliki kabinnya sendiri dalam tur Persemakmuran yang jauh lebih besar daripada milik ibuku,” ujarnya.

(Baca juga: Anjing Kesayangan Biden Kembali Gigit Orang)



"Seperti yang bisa kaubayangkan, dia agak cemburu,” tuturnya.

Awal tahun ini, sebuah dokumenter BBC tentang Keluarga Kerajaan muncul kembali secara online hampir 50 tahun setelah dilarang oleh Ratu karena merusak 'mistik Istana'.

Ribuan orang menonton film "Royal Family" karya Richard Cawston yang diunggah secara penuh ke YouTube pada awal Januari lalu oleh akun bernama Philip Strangeways.

Tidak diketahui bagaimana film dokumenter pada 1969, yang memberikan wawasan langka tentang kehidupan sehari-hari para bangsawan, muncul kembali secara online karena dilaporkan dilindungi oleh hak cipta Crown.

(Baca juga: Prototipe Roket SN11 Space X Meledak Saat Mendarat)



Film itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali minat publik pada Keluarga Kerajaan dengan menggambarkan mereka sebagai orang biasa. Namun Yang Mulia telah memutuskan film itu terlalu merusak mistik Istana dan menuntutnya tidak pernah diputar lagi pada 1972.

(sst)