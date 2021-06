AUSTRALIA - Pengadilan telah mendenda 12 grup media massa Australia dengan total USD840.000 (Rp12 miliar) karena liputan mereka tentang hukuman Kardinal George Pell yang sekarang dibatalkan dalam kasus pelecehan seksual.

Kardinal itu tercatat sebagai salah satu tokoh Vatikan tertinggi dan penasihat dekat untuk Paus. Media-media itu mengaku melanggar perintah hukum pada 2018, yang melarang mereka melaporkan putusan pada saat itu.

Seorang hakim menolak argumen bahwa laporan berita mereka - yang tidak menyebutkan nama Pell - adalah untuk kepentingan umum.

Beberapa kelompok media terbesar di Australia termasuk di antara mereka yang didenda. Ini termasuk News Corp milik Rupert Murdoch, yang didenda sekitar 430.000 dolar Australia (Rp4,7 miliar), untuk laporannya di situs news.com.au, The Daily Telegraph dan surat kabar lainnya.

Nine Entertainment - yang menerbitkan surat kabar The Age dan memiliki Channel Nine - didenda lebih dari 600.000 dolar Australia (Rp6,6 miliar) untuk semua tulisan mereka yang terkait dengan lardinal itu.

(Baca juga: Survei: Inggris Menjadi Negara Paling Percaya pada Vaksin Covid-19, Israel di Posisi Kedua)

Larangan pelaporan yang didasarkan melalui perintah hukum ini diluncurkan Kardinal Pell pada awal persidangan 2018.

Itu untuk mencegah kemungkinan prasangka yang mempengaruhi persidangan terpisah yang akan dia hadapi dengan tuduhan lain.

Di bawah peraturan yang berlaku, jurnalis dilarang melaporkan detail kasus pelecehan seksual, termasuk keyakinannya ketika diputuskan oleh juri pada Desember 2018.

Pengadilan Tinggi Australia kemudian membatalkan vonis bersalah terhadap Kardinal Pell di tingkat banding.

(Baca juga: Dubes RI untuk Inggris Desra Percaya Serahkan Surat Kepercayaan ke Ratu Elizabeth)



Perintah di bawah peratura yang berlaku itu pun kemudian dicabut pada Februari 2019. Tetapi beberapa outlet menerbitkan laporan yang merujuk pada kasusnya tak lama setelah hukumannya.

Sebagian besar liputan itu pada Desember 2018 mengkritik kerahasiaan kasus tersebut tanpa menyebut nama Kardinal Pell secara khusus.

Berita utama surat kabar halaman depan termasuk: "Kisah terbesar bangsa: Kisah yang tidak dapat kami laporkan"; dan "Skandal rahasia. Ini adalah kisah terbesar di Australia. Seseorang yang terkenal terbukti bersalah atas kejahatan yang mengerikan. Dunia sedang membacanya, tetapi kami tidak dapat memberi tahu Anda sepatah kata pun." Pada Jumat (4/6), Hakim John Dixon di Mahkamah Agung Victoria memutuskan bahwa kelompok media telah melanggar larangan tersebut, dan "merampas fungsi pengadilan dalam melindungi administrasi peradilan yang tepat". "[Mereka] mengambil keputusan sendiri untuk menentukan di mana keseimbangan harus berada antara hak Pell untuk mendapatkan pengadilan kedua yang adil... dan hak publik untuk mengetahui," demikian ringkasan putusan pengadilan. Hakim Dixon juga mengatakan serangan editorial terhadap perintah penindasan - dari news.com.au dan surat kabar The Age khususnya - "merupakan pembangkangan yang terang-terangan dan disengaja terhadap otoritas pengadilan". Tak hanya media besar, media kecil juga menerima hukuman denda. Ini termasuk The Herald Sun, The Courier Mail, The Sydney Morning Herald, The Australian Financial Review, situs berita Mamamia dan Business Insider, stasiun radio 2GB serta jaringan TV Channel Nine. Pada Februari lalu, salah satu media setempat mengaku bersalah karena melanggar penghinaan terhadap dakwaan pengadilan. Kesepakatan pembelaan yang dinegosiasikan menyebabkan jaksa menjatuhkan tuntutan terhadap 15 jurnalis.