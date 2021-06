Jakarta - LOKET, perusahaan teknologi manajemen event terpercaya bagian dari Gojek, beberapa waktu lalu terpilih menjadi mitra resmi Kementerian Kesehatan RI dalam penjadwalan dan registrasi daring vaksinasi Covid-19 di berbagai kota di Indonesia.

Hingga saat ini kerja sama tersebut telah memfasilitasi sebanyak lebih dari 130 sentra vaksinasi. Selain itu, lebih dari 200 ribu peserta vaksinasi telah melakukan registrasi dan penjadwalan daring untuk mencegah penumpukan antrian di sentra vaksinasi dan memastikan kepatuhan pada protokol kesehatan yang berlaku.

Pada Senin 14 Juni lalu, LOKET mendukung Tiket.com dalam penyelenggaraan program Sentra Vaksinasi untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mempercepat berjalannya vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Adapun sebanyak total 12.000 vaksin akan diberikan kepada masyarakat umum serta pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdomisili di DKI Jakarta.

Head of LOKET, Tubagus Utama mengungkapkan rasa gembiranya karena dapat berpartisipasi dan bekerja sama mendukung program vaksinasi Covid--19 Pemerintah. "Kali ini menyasar para pekerja sektor industri kreatif sebagai pemegang peranan penting dalam berjalannya roda perekonomian kreatif di Indonesia." katanya.

Kerja sama ini, lanjut Tubagus, merupakan kelanjutan dukungan LOKET sebagai perusahaan teknologi manajemen event terpercaya dan bagian dari komitmen ekosistem Gojek dalam upaya percepatan program vaksinasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Program Sentra Vaksinasi akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 26 Juni 2021 di Hall Asrama 35, Rumah Sakit St Carolus lantai 01. Jl. Salemba Raya No.41, Jakarta Pusat. Daftarkan diri Anda untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi melalui tautan berikut https://www.tiket.com/to-do/sentra-vaksinasi-umum.

Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno, Direktur Utama RS St. Carolus dr. J.B Endrotomo Sumargono Sp.OT, Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, Head of LOKET Tubagus Utama, dan Co-founder dan CMO tiket.com Mikhael Gaery Undarsa menyaksikan penyuntikan vaksinasi pertama di acara peresmian Sentra Vaksinasi Tiket.com pada tanggal 14 Juni 2021 di RS St. Carolus.

Menyambut baik kerja sama ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga S Uno berharap dapat berkolaborasi dengan banyak pihak untuk mempercepat vaksinasi Covid-19.

“Kita harapkan di DKI Jakarta, teman-teman dapat turut memasifkan, menggencarkan, dan mengeksekusi dengan cepat program vaksinasi ini. Dengan target 12.000 penerima vaksin selama 13 hari, saya ingin mengundang lebih banyak lagi yang berkolaborasi, sehingga herd immunity di sektor pariwisata ekonomi kreatif bisa kita capai. Mari kita bangkit, menang melawan Covid-19, and together we can do it!," tutur Sandiaga.

Ekosistem Gojek sendiri telah berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, dan pihak swasta lain untuk menghadirkan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat umum maupun mitra driver, mensosialisasikan berbagai konten edukasi melalui GoMed, serta kuis kesiapan vaksinasi Covid-19 bagi pengguna aplikasi Gojek.

LOKET pun sejak 2020 telah aktif memberikan dukungan kepada industri kreatif di tengah masa pandemi. Tercatat, inovasi LOKET telah membantu melahirkan lebih dari 20.000 acara dan 8.000 pembuat acara pada 2020 yang merupakan pertumbuhan lima puluh persen dari tahun sebelumnya. Selain itu, LOKET juga telah menjual lebih dari 1,7 juta tiket dan memperoleh lebih dari 1 juta penonton acara baru. CM

(yao)