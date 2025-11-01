Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Dikabarkan Siap Serang Venezuela, Ini Kata Trump

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |13:50 WIB
AS Dikabarkan Siap Serang Venezuela, Ini Kata Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah telah merencanakan serangan di Venezuela, di tengah meningkatnya ketengangan antara kedua negara dan meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan. Trump telah menuduh pemerintah Venezuela mendukung kartel “narkoteroris”.

Sebelumnya, beberapa media melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan potensi operasi di wilayah Venezuela, dengan The Wall Street Journal mengklaim pada Kamis, (30/10/2025) bahwa AS telah mengidentifikasi target, termasuk "fasilitas militer yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba."

Namun, ketika ditanya tentang laporan ini di pesawat Air Force One pada Jumat, (31/10/2025) Trump berkata, "Tidak. Itu tidak benar."

Sejak September, AS telah menghancurkan setidaknya 14 kapal yang diduga milik kartel di Karibia, menewaskan lebih dari 61 orang, menurut Reuters.

Trump mengirimkan armada ke wilayah tersebut, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford, dan mengizinkan operasi rahasia CIA di Venezuela. Baru-baru ini, ia mengatakan bahwa AS mungkin harus menyerang target di darat, tetapi membantah berupaya menggulingkan Presiden Nicolas Maduro, yang telah dimasukkan FBI ke dalam daftar pencarian orang.

 

