Jakarta - PT Pegadaian (Persero) konsisten membuktikan komitmen untuk selalu menjadi perusahaan jasa keuangan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Terbukti, Pegadaian berhasil mendapatkan apresiasi berupa penghargaan di ajang GRC & Performance Execellence Award 2021, karena dinilai sukses melakukan Good Corporate Governance (GCG) dalam Proses Bisnis maupun Operasional, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Pelanggan maupun Mitra Bisnisnya.

Beberapa penghargaan tersebut antara lain sebagai The Best GRC Overall For Corporate Governance & Performance 2021 (Financial Services), The Best Chief Executif Officer (CEO) untuk Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto, The Best Chief Executive Officer & Risk Management Officer untuk Direktur Keuangan PT Pegadaian Ninis Kesuma Adriani, The Best Chairperson In Financial Services untuk Komisaris Utama PT Pegadaian Loto Srinaita Ginting.

BACA JUGA: Pegadaian Guyur Peraih Medali Olimpiade Tokyo dengan 3 Kg Tabungan Emas

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewan Juri atas penilaian yang sudah diberikan, dan kepada seluruh Insan Pegadaian yang telah membuat Pegadaian menjadi salah satu perusahaan jasa keuangan yang berhasil menerapkan prinsip tata kelola yang baik.

"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dewan juri yang melakukan survei dan proses penjurian terhadap Pegadaian. Dan penghargaan ini merupakan apresiasi untuk seluruh Insan Pegadaian yang terus mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko yang konsisten, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku di semua lini perusahaan," ucapnya.

Ajang Penghargaan GRC & Performance Execellence Award 2021 diselenggarakan di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Kamis (05/08/2021). Adapun beberapa kriteria penilaian dalam penganugerahannya meliputi, Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), Kepatuhan terhadap Regulasi dan Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif.

"Saya berharap, dengan penerapan GRC yang terpadu, Pegadaian mampu beradaptasi secara lebih agile, sesuai dengan tantangan jaman, serta semakin memacu manajemen dan seluruh Insan Pegadaian untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan melindungi dan menjaga kepentingan seluruh stakeholders dengan baik," ujarnya.

CM

(yao)