AFGHANISTAN - Taliban telah merebut kota Taloquan di timur laut Afghanistan, menandai ibukota provinsi kelima yang jatuh di bawah kendali mereka hanya dalam hitungan hari.

Seorang jurnalis lokal mengkonfirmasi hal tersebut kepada CNN pada Senin (9/8).

Taloquan, ibu kota Provinsi Takhar, hanyalah yang terbaru dari serangkaian kemenangan yang datang ketika pasukan asing, yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS), menyelesaikan misi penarikan mereka dari Afghanistan.

Kecepatan perolehan militan, yang meliputi kota besar Kunduz, telah menambah kekhawatiran tentang korban sipil.

Unicef menyatakan sedikitnya 27 anak tewas dan 136 terluka dalam 72 jam terakhir di Afghanistan.

Unicef mengatakan sebagian besar korban berada di provinsi Kandahar, tempat pertempuran sengit antara pasukan Taliban dan tentara Afghanistan berlanjut.

"Kekejaman ini adalah bukti dari sifat brutal dan skala kekerasan di Afghanistan yang memangsa anak-anak yang sudah rentan," terang Unicef. Unicef menambahkan ada laporan bahwa anak-anak "semakin, direkrut ke dalam konflik oleh kelompok-kelompok bersenjata."

Pada Jumat (6/8), ibu kota provinsi pertama, Zaranj, dekat perbatasan Iran, jatuh ke tangan Taliban. Berikutnya, Sherberghan, dekat perbatasan Turkmenistan, jatuh ke tangan Taliban pada Sabtu (7/8).

Gerilyawan kemudian merebut Kunduz, ibu kota provinsi penting yang strategis di Afghanistan utara, pada hari Minggu - menjadikannya kota besar pertama yang jatuh ke tangan Taliban sejak memulai serangannya pada Mei. Dengan populasi 375.000, Kunduz adalah hadiah militer yang signifikan.

Pada Minggu (8/8), pasukan Taliban sebagian besar menyerbu ibu kota provinsi Sar-e-Pul di utara negara itu.

Dalam seminggu terakhir, AS telah meningkatkan serangan udara terhadap posisi Taliban dalam upaya untuk menghentikan kemajuan mereka. Taliban menuduh AS membom sebuah rumah sakit dan sekolah menengah, bersama dengan sasaran sipil lainnya di Provinsi Helmand. CNN tidak dapat memverifikasi klaim mereka secara independen.

"Pasukan AS telah melakukan beberapa serangan udara untuk membela mitra Afghanistan kami dalam beberapa hari terakhir," Mayor Nicole Ferrara, juru bicara Komando Pusat AS, mengatakan kepada CNN pada Minggu (8/8), menghindari pertanyaan tentang target serangan.

Seorang pejabat senior keamanan Afghanistan mengatakan meskipun keadaan berubah dengan cepat di medan perang, dukungan udara AS terhadap pasukan militer Afghanistan masih dijadwalkan untuk dihentikan pada akhir bulan ini, ketika penarikan AS selesai. Pejabat itu mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan AS meskipun Taliban bergerak cepat di lapangan.

"Kami membutuhkan dukungan udara dari dekat," kata pejabat Afghanistan itu kepada CNN akhir pekan lalu.

"Hal-hal menjadi buruk,” tambahnya.

Komandan CentCom AS Jenderal Kenneth "Frank" McKenzie secara terbuka menyatakan pada Juli lalu jika AS akan menghentikan dukungan udaranya kepada pasukan Afghanistan - dan kemungkinan hanya melakukan serangan kontra-terorisme terbatas - setelah penarikan selesai. Semua pasukan asing diperkirakan akan meninggalkan Afghanistan pada 31 Agustus mendatang.

Pada Minggu (8/8)malam, Muhammad Naeem Wardak, juru bicara biro politik Taliban, memperingatkan AS agar tidak melakukan intervensi lebih lanjut di Afghanistan.

Dia menjelaskan tidak ada perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Afghanistan di cakrawala saat Taliban melanjutkan keuntungan militernya. Dia juga menyalahkan pemerintah Afghanistan karena memulai pertempuran baru-baru ini.

"Pemerintah Afghanistan adalah orang yang memilih untuk memulai perang di berbagai provinsi," kata Wardak kepada jaringan berita Al Jazeera Arabic.

"Langkah-langkah yang diambil (yang) Taliban adalah sebagai tanggapan dan reaksi terhadap serangan dan tindakan pemerintah,” terangnya.

Kedutaan Besar AS di Kabul telah mengkritik serangan Taliban di kota-kota Afghanistan, mengatakan pada hari Minggu bahwa tindakannya untuk "memaksakan aturannya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan klaimnya untuk mendukung penyelesaian yang dinegosiasikan dalam proses perdamaian Doha."

"Mereka menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan dan hak-hak warga sipil dan akan memperburuk krisis kemanusiaan negara ini," ujar kedutaan.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Haneef Atmar mengatakan bahwa serangan Taliban baru-baru ini telah menewaskan lebih dari 3.000 orang di seluruh negeri dan membuat lebih dari 300.000 mengungsi dalam beberapa bulan terakhir.

Sekitar 5.183 korban tercatat dalam enam bulan pertama tahun ini - meningkat 47% dari 2020 - Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mengatakan dalam sebuah laporan Juli lalu. Laporan itu mencatat bahwa kematian dan cedera melonjak tajam sejak Mei lalu, ketika AS dan sekutunya mulai menarik pasukan.