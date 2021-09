Untuk kedua kalinya PT Sasa Inti menerima penghargaan dari The Planet Mark karena telah berkomitmen melanjutkan aksi nyata dalam mengurangi jejak emisi karbon sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. PT Sasa Inti telah berkontribusi dalam proyek The Eden Project dan Cool Earth. The Planet Mark sendiri adalah lembaga yang mendampingi organisasi atau perseorangan untuk mendorong masyarakat tetap konsisten melakukan tindakan yang berdampak baik, positif, dan masif bagi lingkungan dan komunitas yang diberdayakan.

Sejalan dengan misi PT Sasa Inti dalam memajukan kesejahteraan karyawan dan masyarakat dengan terus berinovasi menghasilkan produk-produk unggulan berkualitas dan terfortifikasi seperti produk Sasa Santan yang mengandung Omega 3 dan 6 serta fiber, Sasa Tepung Bumbu yang mengandung vitamin dan mineral. Perusahaan juga berkomitmen untuk memberdayakan kinerja keberlanjutannya untuk bumi dan lingkungan hidup. Bahkan sejak tahun 2020, PT. Sasa Inti bermitra dengan Planet First LLC, bagian dari The Planet Mark, sertifikasi keberlanjutan yang diberikan dalam kerjasamanya dalam project Eden.

Dijelaskan oleh The Planet Mark, sejak tahun 2019, PT Sasa Inti telah membantu Cool Earth dalam mendukung 13 kerja sama yang berkaitan dengan hutan hujan, melindungi 86.000 hektar hutan hujan, serta mengurangi 13.750 juta ton karbon. Ada setidaknya 1.133 karyawan PT. Sasa Inti dari dua pabrik tersebut yang berkontribusi besar terhadap penghargaan ini, khususnya dalam penggunaan dan pemanfaatan listrik, gas alam, bahan bakar diesel dan bensin, tempat pembuangan akhir, tempat daur ulang, air, dan kertas yang lebih efisien dan berdampak lebih baik bagi lingkungan. Hingga akhirnya berlanjut ke 2020 dan 2021, PT. Sasa Inti meraih kembali sertifikasi The Planet Mark dan diakui berkomitmen penuh mengurangi jejak karbon sebesar 14,8%.

PT Sasa Inti juga percaya bahwa melindungi bumi merupakan sesuatu yang penting dan itu semua harus dimulai dari kita sendiri. Adanya penghargaan ini merupakan buah konsistensi yang memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat Indonesia maupun dunia untuk membantu mereka memahami pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Karena generasi selanjutnya berhak tinggal di bumi yang jauh lebih bersih serta lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Sertifikasi Planet Mark memastikan komitmen perusahaan untuk perbaikan berkelanjutan dalam kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi, mengukur dan mengurangi jejak karbon kami setiap tahun, dan terlibat dengan karyawan kami dalam masalah lingkungan dan dengan proyek hutan hujan komunitas global (Cool Earth) untuk menghentikan deforestasi.

Tidak hanya demikian, PT Sasa Inti juga mendukung penuh ESG. ESG adalah singkatan dari Environmental, Social, dan Governance (Tata Kelola Perusahaan) yang mana hal ini merupakan tiga kategori besar, atau bidang, yang menarik untuk perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. PT Sasa Inti menjunjung tinggi kesempatan untuk memajukan kesejahteraan lingkungan hidup dan tentu saja planet kita satu-satunya.

Sebagai bisnis yang terhubung secara global, perubahan iklim tentunya mempengaruhi rantai pasokan dan penjualan di pasar internasional. Kedepannya, PT. Sasa Inti akan terus konsisten berpartisipasi dalam proses sertifikasi tahunan untuk membantu mendorong penerapan operasional bisnis yang efektif terhadap perubahan iklim, seperti Planet Mark.

