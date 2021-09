BRASILIA - Pedro Guimaraes, anggota delegasi Presiden Brasil Jair Bolsonaro untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah dinyatakan positif Covid-19, Hal itu diungkapkan Guimaraes, CEO badan pinjaman negara Caixa Economica Federal, di salah satu akun media sosialnya pada Minggu (26/9/2021).

Guimaraes, yang mengatakan bahwa dia telah divaksinasi sepenuhnya, adalah anggota keempat dari delegasi yang menyertai Bolsonaro di New York, Amerika Serikat (AS) yang dinyatakan positif Covid-19. Presiden Brasil itu datang ke New York untuk berpidato di Sidang Majelis Umum PBB.

Dia mengatakan dia tidak menunjukkan gejala, tetapi telah diisolasi sejak Rabu (22/9/2021), ketika dia kembali ke Brasil dari New York.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Marcelo Queiroga, putra Bolsonaro Eduardo, dan seorang diplomat Brasil juga dinyatakan positif Covid-19. Queiroga, yang didiagnosis selama kunjungan, masih diisolasi di sebuah hotel di New York.

Pada Minggu, Bolsonaro mengatakan bahwa tes Covid-19-nya memiliki hasil negatif. Sejak kedatangannya ke Brasil, seluruh anggota delegasi Bolsonaro diisolasi dan menjalani tes karena kontak dengan menteri kesehatan.

(dka)