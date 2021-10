KASSEL – Tepat pada hari ini, pasukan Angkatan Udara Inggris menyerang Kota Kassel di Jerman pada 22 Oktober 1943.

Penyerangan ini merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa bersejarah yang terjadi pada hari ke-295—hari ke-296 dalam tahun kabisat—sesuai sistem Kelender Gregorian, 22 Oktober.

Kebakaran hebat pun tak terelakkan. Sekitar 10.000 orang tewas dan 150.000 orang kehilangan tempat tinggal. Mayoritas korban adalah warga sipil.

Selain peristiwa penyerangan Kota Kassel, Jerman, di tanggal yang sama juga masih banyak peristiwa bersejarah lain yang terjadi pada 22 Oktober.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang diolah dari berbagai sumber seperti Brainyhistory.com, Thepeoplehistory.com, dan Wikipedia.org.

Pasukan Kesultanan Abbasiyah pimpinan Ahmad bin Kayghalagh menyerbu pasukan Kekaisaran Bizantium di Tarsus, Turki. Pasukan Kesultanan Abbasiyah membawa sekitar 4.000 hingga 5.000 tawanan. Salah satu komandan pasukan Kekaisaran Bizantium menyerahkan diri dan diklaim masuk Islam.

Raja Portugal Fernando meninggal dunia tanpa memiliki seorang anak lak-laki. Hal itu memicu konflik dan perebutan takhta yang melibatkan Portugal yang dibantu Inggris dan Kastilia yang didukung Prancis dan Aragon. Konflik itu berakhir pada 1385 saat John I secara resmi dinobatkan sebagai Raja Portugal dan diakui pihak Kastilia.

Pasukan Dinasti Ming mengalahkan pasukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) atau Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda dalam pertempuran di Teluk Liaoluo, Taiwan. Peristiwa itu menjadi pertempuran antar-angkatan laut terbesar pada zaman itu yang melibatkan pasukan Tiongkok dan pasukan dari Eropa sebelum Perang Opium meletus.

1707

Empat kapal perang milik Angkatan Laut Inggris hilang ketika melintas di perairan Kepulauan Scilly. Awak kapal berjumlah 1.550 orang dipastikan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Peristiwa yang disebabkan kesalahan navigasi itu menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Angkatan Laut Inggris. Kejadian itu kini dikenang dengan sebutan Bencana Angkatan Laut di Scilly.

1777

Di masa Perang Revolusi Amerika, Pasukan Hesse-Kassel menyerbu wilayah Fort Mercer, National Park, New Jersey, Amerika Serikat (AS) demi mengalahkan pasukan AS. Namun sebaliknya, pasukan Hesse-Kassel justru dikalahkan dengan mudah meskipun jumlah tentaranya lebih banyak dibandingkan tentara AS.

1859

Spanyol mendeklarasikan perang terhadap Maroko dan memicu Perang Spanyol-Maroko yang berlangsung selama lebih dari enam bulan. Deklarasi perang dari Spanyol itu dipicu masalah perbatasan dengan Maroko yang tak kunjung usai. Perang tersebut dengan kemenangan Spanyol yang berhasil merebut wilayah Ceuta dan Melilla dari Maroko.

1939

Sultan Hamengkubuwana (HB) VIII, Raja Kesultanan Yogyakarta di Yogyakarta wafat. Sultan HB VIII atau Gusti Raden Mas Sujadi yang lahir pada 3 Maret 1880 meninggal di Rumah Sakit Umum Panti Rapih, Yogyakarta, pada umur 59 tahun. Pada masa pemerintahannya, ia banyak mengadakan rehabilitasi bangunan kompleks keraton Yogyakarta. Di antaranya adalah Bangsal Pagelaran, tratag Siti Hinggil, Gerbang Donopratopo, dan Masjid Gedhe.

1941

Pasukan Jerman mengeksekusi mati 30 orang anggota kelompok pemberontak di Prancis. Eksekusi mati itu dilakukan sebagai pembalasan atas kematian seorang perwira militer Jerman yang dibunuh kelompok pemberontak di Prancis.

1943

Pasukan Angkatan Udara Inggris menyerang Kota Kassel di Jerman dan menimbulkan kebakaran hebat. Akibatnya, sekitar 10.000 orang tewas dan 150.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka. Korban dari serangan tersebut kebanyakan merupakan warga sipil.

1946

Pasukan Uni Soviet melakukan perekrutan paksa terhadap lebih 2.000 tenaga ahli dan ilmuwan berkebangsaan Jerman yang masih tinggal di wilayah kekuasaan Uni Soviet setelah Perang Dunia II berakhir. Sebanyak 2.000 orang itu dipaksa bekerja di bawah pemerintah Uni Soviet. Peristiwa itu disebut dengan Operasi Osoaviakhim.

2010

Di Uganda, 20 orang meninggal dan 20.000 orang sakit akibat wabah jiggers. Penyakit jigger adalah penyakit yang diakibatkan oleh masuknya kutu ke dalam tubuh. Kutu jigger adalah kutu terkecil di dunia yang merupakan spesies berukuran kecil bahkan lebih kecil dari butiran pasir. Kutu jigger banyak hidup dan bersembunyi di dalam pasir. Jigger merupakan penyakit mematikan yang paling sering terjadi di negara-negara Benua Afrika, Amerika Latin, Karibia, dan sub-Sahara Afrika.