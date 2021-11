JAKARTA- PT ACE Hardware Indonesia Tbk. (ACE) kembali terpilih sebagai salah satu dari 50 Best of Best Companies versi Forbes Indonesia. ACE berhasil meraih peringkat ke-15 dari 50 perusahaan terbaik. Sementara untuk kategori industri ritel, ACE berhasil menduduki peringkat pertama.

Ini merupakan kesembilan kalinya ACE meraih penghargaan serupa. Forbes Indonesia 50 Best of the Best Award 2021 diberikan kepada 50 perusahaan terbaik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seremoni penyerahan penghargaan dilakukan secara virtual pada 4 November 2021. Penghargaan diterima oleh Tarisa Widya Krisnadi selaku Managing Director PT ACE Hardware Indonesia Tbk.

Perusahaan penerima penghargaan 50 Best of Best Companies ini dipilih melalui seleksi ketat. Forbes Indonesia menggunakan beberapa metriks seperti rata-rata return on equity selama tiga tahun, pertumbuhan penjualan dalam tiga tahun, dan pertumbuhan laba tiga tahun. Metriks ini yang dijadikan panduan penilaian dan pemberian peringkat.

Penghargaan ini terasa istimewa bagi ACE karena bertepatan dengan momen ulang tahun ACE yang ke-26. Pertama kali berdiri pada tahun 1995, hingga saat ini ACE telah memiliki total 214 toko yang tersebar di 50 kota seIndonesia.

Di tengah pandemi Covid-19, ACE juga terus melakukan berbagai strategi untuk menjaga kinerja perusahaan. Salah satunya dengan menyediakan berbagai produk untuk mendukung gaya hidup sehat di masa pandemi.

Selain itu ACE juga memaksimalkan berbagai channel belanja online-nya di official online store seperti ACE Online, Ruparupa.com, marketplace dan WhatsApp shopping. ACE juga memiliki aplikasi MISS ACE yang bisa digunakan untuk berbelanja dengan mudah.

