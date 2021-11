INGGRIS – Raja Edward VII yang lahir pada 9 November 1841 adalah Raja Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia. Edward adalah anak kedua dan putra sulung dari Ratu Victoria dan Pangeran Albert.

Ia menjadi Raja Inggris pada 22 Januari 1901 menggantikan ibundanya. Ia adalah raja Inggris pertama dari Wangsa Saxe-Coburg dan Gotha, yang namanya kemudian diubah menjadi Wangsa Windsor oleh putranya, George V.

Pada 1861, Victoria dan Albert mengirim Edward ke luar negeri untuk mengatur pertemuan antara dia dan Putri Alexandra dari Denmark. Keduanya dijodohkan untuk segera menikah. Edward dan Alexandra bergaul dengan cukup baik, dan mereka menikah pada Maret 1863. Anak pertama mereka, Albert Victor, lahir sepuluh bulan kemudian, diikuti oleh lima saudara kandung lagi, termasuk calon George V.

Edward berperan dalam modernisasi Armada Angkatan Laut Inggris, reformasi Layanan Medis Angkatan Darat Inggris,serta reorganisasi tentara Inggris setelah usainya Perang Boer Kedua. Ia berhasil mengembangkan hubungan baik antara Britania Raya dan negara-negara Eropa lainnya, terutama dengan Prancis, sehingga ia dijuluki Peacemaker. Namun, hubungannya dengan keponakannya Wilhelm II dari Jerman tidak berjalan dengan baik.

Di balik kepiawaiannya di dunia pemerintahan, siapa menyangka jika raja ini memiliki sisi lain kehidupannya yang ‘kelam’. Sejak tumbuh dewasa, Edward dikenal sebagai playboy.

Dia secara terbuka mengaku berselingkuh dengan seorang aktris selama waktunya di militer. Dan ini bukan kasus pertama. Selirnya termasuk aktris, penyanyi, dan bangsawan - terkenal termasuk ibu dari Winston Churchill. Sebagian besar, sang istri Alexandra tahu namun terkesan tidak perduli. Edward mencoba untuk bersikap relatif bijaksana dan tertutup. Namun, pada 1869, seorang anggota Parlemen mengancam akan mengangkatnya sebagai co-responden dalam perceraian.

Meski secara fisik tidak dianggap ideal karena tubuhnya yang gemuk, namun pewaris monarki berusia 900 tahun yang dikenal dengan panggilan Bertie ini memiliki daya tarik tersendiri bagi kaum hawa.

Dia kerap memanjakan selera sensualnya untuk ditemani wanita di tempat tidurnya.

Pada penobatannya tahun 1901, ia bahkan mengundang beberapa selir kerajaannya untuk duduk di bangku di Westminster Abbey yang ditunjuk untuk "wanita istimewa Raja". Mereka tidak memanggilnya "Edward the Caresser" tanpa alasan.

Dalam bukunya “Edward VII: The Prince of Wales and the Women He Loved”, jurnalis dan sejarawan pop Catharine Arnold, menulis jika Edward memiliki sekitar 411 wanita yang selalu setia menemaninya setiap waktu. Mereka berasal dari gadis baik-baik, aktris, bangsawan, sosialita hingga pelacur.

Kekasihnya juga termasuk Jennie Churchill, ibu PM Inggris Winston Churchill , ikon kecantikan pertama, Lillie Langtry, asal Jersey dan aktris panggung Prancis biseksual yang memiliki kebiasaan menggunakan opium, Sarah Bernhardt.

Kekasih terakhir Bertie adalah Alice Keppel, nenek buyut dari Duchess Camilla of Cornwall, istri kedua dari Pangeran Wales saat ini, Pangeran Charles, cicit Bertie.

Bahkan saat Bertie sakit parah, hanya Keppel yang diperbolehkan mengunjungi. Hal ini dilakukan karena dia menggedor gerbang Istana Buckingham, melambaikan surat yang ditulis Bertie kepadanya untuk mengizinkannya berkunjung.

Begitu dia berada di kamar, Bertie, yang dalam kondisi pingsan dan lemah seperti tidak mengenali Keppel dan bahkan meminta istrinya untuk menciumnya. Akhirnya, Keppel menjadi histeris. Ratu pun marah dan mengusir Keppel."Singkirkan wanita itu," terangnya kepada tim dokter kerajaan .

Sudah jelas yang menjadi korban dan paling menderita dari perbuatan Bertie ini adalah istrinya Purtri Alexandra dan anak-anaknya.