JAKARTA - Umat Islam telah banyak berkontribusi dalam peradaban dunia. Berbagai teks penting yang ditulis oleh tokoh penting Muslim di bidang seperti matematika, filsafat, hingga kedokteran digunakan sebagai acuan yang membantu perkembangan ilmu modern. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Di Amerika Serikat (AS),ada beberapa tokoh Muslim yang diakui oleh negara ini. Berikut adalah beberapa di antaranya diolah dari berbagai sumber.

1. Bampett Muhammad dan Yusuf Ben Ali

Kedua orang yang berprofesi sebagai tentara ini berperan besar dalam memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Bersama anggota pasukan lainnya, mereka turut serta dalam melawan pasukan kolonial Inggris dan memperebutkan batas Virginia di tahun 1775 hingga 1783. Jasa yang mereka buat dalam Perang Revolusi membuat George Washington menganugerahkan tanda kehormatan pada mereka.

2. Ayub Khan Ommaya

Pria keturunan Pakistan ini merupakan salah satu ahli bedah saraf yang melegenda di Amerika Serikat. Ia menemukan sistem alat kateter intraventrikel yang disebut dengan Ommaya Reservoir, yang berguna untuk menyalurkan cairan serebrospinal dalam otak, serta pemberian obat secara langung ke otak. Ia juga menerbitkan ratusan artikel kesehatan yang berguna bagi perkembangan penelitian kanker dan berbagai cedera kepala internal lainnya.

3. Syamsi Ali

Syamsi Ali merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Ketua Masyarakat Muslim di New York. Ia mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari tujuh tokoh agama yang paling berpengaruh di New York yang diberikan oleh National Ethic Coalition Organization pada Mei 2009. Ia juga merupakan imam di Islamic Centre of New York dan dikabarkan telah membangun sebuah pesantren di negeri adidaya tersebut, yakni Pesantren Nusantara Almadina.

4. Muhammad Ali

Legenda tinju dunia ini merupakan mualaf yang berasal dari Louisville, Kentucky, Amerika Serikat. Keputusannya untuk menjadi mualaf diambilnya tidak berselang lama setelah menjuarai Heavyweight World Championship (WWE) pada 1964. Ia juga sempat dinobatkan sebagai “Sportsman of the Century” oleh Sports Illustrated, majalah mingguan Amerika Serikat. Oleh warga Amerika Serikat, ia dijuluki sebagai ‘The Greatest’.