WASHINGTON - Pada Jumat (11/3), Amerika Serikat (AS) melarang ekspor, ekspor ulang, penjualan, atau pasokan secara langsung atau tidak langsung dari AS atau oleh orang AS yang berupa uang kertas berdenominasi dolar AS kepada pemerintah Rusia atau siapa pun yang berlokasi di Rusia. Gedung Putih meningkatkan tekanan ekonomi pada Rusia atas perang di Ukraina.

Ini menghadirkan masalah serius bagi Rusia, yang merupakan pengekspor minyak utama, karena sebagian besar kontrak minyak diselesaikan dalam mata uang AS.

Pada 2 Maret lalu, Uni Eropa (UE) juga melarang ekspor dan impor uang kertas euro ke Rusia. Pengecualian dibuat hanya untuk individu yang tiba di Rusia, misi diplomatik, dan organisasi internasional dengan kekebalan hukum.

Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyerukan sanksi internasional baru terhadap Rusia, dengan mengatakan tekanan ekonomi perlu ditingkatkan.

"Jika invasi berlanjut dan Rusia tidak membatalkan rencananya terhadap Ukraina, maka paket sanksi baru diperlukan demi perdamaian," katanya dalam pidato video, menyebutkan boikot produk minyak Rusia pada khususnya. . "Boikot impor ke Rusia - jika mereka tidak mematuhi aturan beradab, maka mereka tidak boleh menerima barang dan jasa dari peradaban - biarkan perang menjadi makanan mereka," katanya. Seperti diketahui, Rusia adalah pengekspor minyak dan gas terbesar di dunia dan harga minyak melonjak ke level tertinggi sejak 2008 karena Amerika Serikat (AS) dan sekutu Eropa mempertimbangkan untuk melarang impor minyak Rusia. Rusia dan Ukraina juga merupakan pengekspor utama makanan dan logam industri dunia.