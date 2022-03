Jakarta- Menyambut HUT ke-40 Tahun yang jatuh pada tanggal 20 Maret 2022, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menerima sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 3700 I:20 16.

Dalam pelaksanaannya, SMAP dilakukan untuk memperkuat penerapan Good Corporate Governance, dimana implementasi SMAP mutlak untuk dilakukan oleh seluruh Insan Sarana Jaya dalam mencegah praktik penyuapan gratifikasi, ataupun korupsi dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam SMAP dikenal Empat Prinsip yang menjadi pedoman dalam penerapannya, Pertama, No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).

Kedua, No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya). Ketiga, No Gift (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku). Kemudian keempat, No Luxurious Hosfiiitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).

Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Agus Himawan mengatakan dalam usia perusahaan yang telah menginjak 40 tahun, Sarana Jaya terus konsisten dalam melakukan yang terbaik untuk perusahaan agar visi dan misi dapat terealisasikan dengan baik.

“Menginjak tahun Ice 40 ini, Sarana Jaya Iconsisten untulc terus berbenah diri untuk menjadi perusahaan yang lebih matang dalam penerapan Good Corporate Governance. Tentu itu dilakukan untuk membuktikan komitmen seluruh insan Sarana Jaya dalam penerapan ini," ujar Agus.

Kemudian, SMAP di Sarana Jaya juga turut didukung dengan Whistle-Blowing System (/VBS) yang telah dilaunching pada tanggal 9 Desember 202 I, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Dalam penerapan SMAP secara efektif dan efisien di Sarana Jaya, juga telah dibentuk Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (Tim FKAP) yang diketuai oleh Direktur Administrasi dan Keuangan Sarana Jaya.

Terakhir, Agus berharap dengan upaya penerapan SMAP yang dilakukan di lingkungan Sarana Jaya agar perusahaan terus melakukan perubahan yang lebih baik.

“Apa yang sudah diupayakan semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar, ini dilakukan agar perusahaan terus melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik," Tutur Agus.

