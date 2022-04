JAKARTA-TokoMall by Tokocrypto merupakan pelopor platform marketplace Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. Kehadirannya sukses menjembatani para pegiat industri kreatif di Indonesia untuk mempromosikan karyanya dengan mengakses dan memanfaatkan NFT.

Berkat inovasi tersebut, TokoMall by Tokocrypto berhasil meraih penghargaan untuk kategori Digital Innovation for Creative Industries dalam ajang Digital Innovation Award 2022. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Thelvia Vennieta selaku Head of Tokomall.

"Penghargaan Digital Innovation for Creative Industries yang diterima TokoMall memberikan semangat baru dalam melanjutkan misi besar pemberdayaan potensi kreator lokal di Indonesia melalui pemanfaatan NFT," ucap Thelvia Vennieta, Head of Tokomall usai menerima trophy penghargaan.

Thelvia menambahkan, TokoMall menjadi tempat atau media seniman atau konten kreator melahirkan karya terbaik mereka dalam bentuk NFT. Para konten kreator juga bisa mendapatkan sumber pemasukan yang baru, dan hak kekayaan intelektual yang terjamin.

"Kami juga mengusung tagline Digital Meets Reality dalam artian, koleksi NFT yang kami tawarkan di TokoMall tidak hanya sebatas karya seni saja. Tapi, ada benefit yang bisa dirasakan, baik dalam bentuk merchandise discount produk, membership, dan lainnya," ungkap Thelvia

TokoMall telah bekerja sama dengan 100+ brand/kreator dan memiliki beberapa fitur menarik bagi brand/kreator, seperti TokoSurprise, yakni fitur yang memberikan kesempatan bagi kolektor untuk memiliki barang koleksi digital yang dirilis oleh Mitra Resmi TokoMall.

Ada juga Collectible Features, yakni TokoMall hadir di jaringan BNB Chain yang memberikan layanan lebih terjangkau bagi para brand/kreator pemula di ranah NFT.

Selain kategori Digital Innovation For Creative Industries seperti yang diraih oleh TokoMall,Terdapat 5 kategori penilaian dewan juri yaitu Digital Innovation For Disaster Reduction, Digital Innovation For Public Service, Digital Innovation For Sustainable Business, Digital Innovation For Product Transformation, dan Digital Innovation For Creative Industries.. Mekanisme penjurian dimulai dari penjaringan peserta (1 Juli - 31 Desember 2021), penjurian (Februari 2022), dan pengumuman pemenang disiarkan iNewsTV serta live streaming di MNC Portal Indonesia, yakni Okezone, Sindonews, dan iNews.id langsung dari Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/03/2022).

Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan selamat kepada para penerima DIA 2022. MNC Media Group, terutama MNC Portal Indonesia terus mendorong berbagai inovasi berbasis digital. Untuk itulah, MNC Portal Indonesia menggelar Digital Innovation Award 2022.

โ€œSelamat kepada para penerima Digital Innovation Award 2022. Semoga penghargaan ini semakin terus memberi negeri dan motivasi untuk terus tumbuh dan berkarya demi Indonesia maju,โ€ ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo juga turut mengucapkan selamat kepada para penerima DIA 2022.

"Selamat dan sukses pada teman-teman kementerian, lembaga dan pemda yang berhasil mendapatkan penilaian dan award dari MNC group, yang juga turut membantu suksesnya visi misi presiden dan wakil presiden yaitu peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi," tuturnya.

Lebih lanjut ia berharap melalui berbagai inovasi dalam bidang digital ini akan mampu membawa banyak perubahan bagi kemajuan Indonesia

(FDA)