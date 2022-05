KABUL - Taliban digulingkan dari kekuasaan di Afghanistan oleh pasukan pimpinan Amerika Serikat (AS) pada 2001, tetapi kelompok itu telah menguasai negara itu sekali lagi setelah serangan yang cepat.

Ibukotanya, Kabul, adalah kota besar terakhir yang jatuh ke dalam serangan yang dimulai beberapa bulan lalu tetapi dipercepat ketika kelompok Islam garis keras menguasai wilayah.

Kelompok tersebut memasuki pembicaraan langsung dengan AS pada 2018, dan pada Februari 2020 kedua pihak mencapai kesepakatan damai yang membuat AS menarik diri dan Taliban mencegah serangan terhadap pasukan AS. Janji-janji lainnya termasuk tidak mengizinkan al-Qaeda atau gerilyawan lain untuk beroperasi di daerah-daerah yang dikuasainya dan melanjutkan pembicaraan damai nasional.

Tetapi pada tahun berikutnya, Taliban terus menargetkan pasukan keamanan dan warga sipil Afghanistan, maju pesat di seluruh negeri. Berikut 7 fakta tentang Taliban.

1. Berasal dari gerakan mahasiswa

Taliban, atau "mahasiswa" dalam bahasa Pashto, muncul pada awal 1990-an di Pakistan utara setelah penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan. Diyakini bahwa gerakan yang didominasi Pashtun pertama kali muncul di seminari-seminari keagamaan - kebanyakan dibayar dengan uang dari Arab Saudi - yang mengajarkan bentuk garis keras Islam Sunni.

Janji yang dibuat oleh Taliban - di daerah Pashtun yang meliputi Pakistan dan Afghanistan - adalah memulihkan perdamaian dan keamanan dan menegakkan versi mereka sendiri dari Syariah, atau hukum Islam, setelah berkuasa.

Dari Afghanistan barat daya, Taliban dengan cepat memperluas pengaruh mereka. Pada September 1995 mereka merebut provinsi Herat, berbatasan dengan Iran, dan tepat satu tahun kemudian mereka merebut ibukota Afghanistan, Kabul, menggulingkan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani - salah satu bapak pendiri mujahidin Afghanistan yang menentang pendudukan Soviet. Pada 1998, Taliban menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan.

Orang-orang Afghanistan, yang lelah dengan ekses mujahidin dan pertikaian setelah Soviet diusir, umumnya menyambut Taliban ketika mereka pertama kali muncul di tempat kejadian. Popularitas awal mereka sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan mereka dalam memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum dan membuat jalan dan daerah di bawah kendali mereka aman untuk perdagangan berkembang. 2. Tegakkan hukum syariah Taliban juga memperkenalkan atau mendukung hukuman sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum Syariah. Seperti eksekusi publik terhadap pembunuh dan pezina yang dihukum, dan amputasi bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan pencurian. Laki-laki diharuskan menumbuhkan janggut dan perempuan harus mengenakan burka yang menutupi semua. 3. Larang tv, musik dan bioskop Taliban juga melarang televisi, musik dan bioskop, dan tidak menyetujui anak perempuan berusia 10 tahun ke atas pergi ke sekolah. Mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Salah satu contoh terkenal yakni pada 2001, ketika Taliban melanjutkan penghancuran patung Buddha Bamiyan yang terkenal di Afghanistan tengah, meskipun ada kemarahan internasional. 4. Disebut-sebut berasal dari Pakistan Pakistan telah berulang kali menyangkal bahwa pihaknya pendiri Taliban. Tetapi ada sedikit keraguan bahwa banyak orang Afghanistan yang awalnya bergabung dengan gerakan itu dididik di madrasah (sekolah agama) di Pakistan. Pakistan juga salah satu dari hanya tiga negara, bersama dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), yang mengakui Taliban ketika mereka berkuasa di Afghanistan. Itu juga negara terakhir yang memutuskan hubungan diplomatik dengan kelompok itu. Pada satu titik, Taliban mengancam akan mengacaukan Pakistan dari daerah-daerah yang mereka kuasai di barat laut. Salah satu yang paling terkenal dan dikutuk secara internasional dari semua serangan Taliban Pakistan terjadi pada Oktober 2012, ketika siswi Malala Yousafzai ditembak dalam perjalanan pulang di kota Mingora. Serangan militer besar-besaran dua tahun kemudian setelah pembantaian sekolah Peshawar sangat mengurangi pengaruh kelompok itu di Pakistan. Setidaknya tiga tokoh kunci Taliban Pakistan tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada 2013, termasuk pemimpin kelompok itu, Hakimullah Mehsud. 5. Jadi tempat perlindungan Al-Qaeda Perhatian dunia tertuju pada Taliban di Afghanistan setelah serangan World Trade Center 11 September 2001 di New York. Taliban dituduh menyediakan perlindungan bagi tersangka utama - Osama Bin Laden dan gerakan al-Qaeda-nya. Pada 7 Oktober 2001, koalisi militer pimpinan AS melancarkan serangan di Afghanistan, dan pada minggu pertama bulan Desember rezim Taliban telah runtuh. Pemimpin kelompok itu, Mullah Mohammad Omar, dan tokoh senior lainnya, termasuk Bin Laden, menghindari penangkapan meskipun menjadi target salah satu perburuan terbesar di dunia. Banyak pemimpin senior Taliban dilaporkan berlindung di kota Quetta, Pakistan, tempat mereka membimbing Taliban. Namun keberadaan tempat yang dijuluki "Quetta Syura" dibantah oleh Islamabad. 6. Kuasai Afghanistan Terlepas dari jumlah pasukan asing yang semakin tinggi, Taliban secara bertahap mendapatkan kembali dan kemudian memperluas pengaruh mereka di Afghanistan, membuat wilayah yang luas di negara itu tidak aman, dan kekerasan di negara itu kembali ke tingkat yang tidak terlihat sejak 2001. Ada banyak serangan Taliban di Kabul. Pada September 2012, kelompok itu melakukan serangan tingkat tinggi di markas Bastion Camp NATO. Harapan perdamaian yang dinegosiasikan muncul pada 2013, ketika Taliban mengumumkan rencana untuk membuka kantor di Qatar. Namun ketidakpercayaan di semua pihak tetap tinggi dan kekerasan terus berlanjut. Pada Agustus 2015, Taliban mengakui bahwa mereka telah menutupi kematian Mullah Omar - yang dilaporkan karena masalah kesehatan di sebuah rumah sakit di Pakistan - selama lebih dari dua tahun. Bulan berikutnya, kelompok itu mengatakan telah mengesampingkan pertikaian selama berminggu-minggu dan berkumpul di sekitar pemimpin baru dalam bentuk Mullah Mansour, yang pernah menjadi Wakil Mullah Omar. Pada waktu yang hampir bersamaan, Taliban menguasai ibu kota provinsi untuk pertama kalinya sejak kekalahan mereka pada 2001, mengambil alih kota Kunduz yang strategis dan penting. Mullah Mansour tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada Mei 2016 dan digantikan oleh wakilnya Mawlawi Hibatullah Akhundzada, yang tetap mengendalikan kelompok tersebut. 7. Taliban ubah taktik Pada tahun setelah kesepakatan damai AS-Taliban pada Februari 2020 - yang merupakan puncak dari pembicaraan langsung yang panjang - Taliban tampaknya mengubah taktik mereka dari serangan kompleks di kota-kota dan pos-pos militer ke gelombang pembunuhan yang ditargetkan yang meneror warga sipil Afghanistan. Target mereka yakni jurnalis, hakim, aktivis perdamaian, perempuan dalam posisi kekuasaan menunjukkan bahwa Taliban tidak mengubah ideologi ekstremis, tapi hanya strategi mereka. Meskipun ada kekhawatiran serius dari para pejabat Afghanistan atas kerentanan pemerintah terhadap Taliban tanpa dukungan internasional, Presiden AS yang baru, Joe Biden, mengumumkan pada April 2021 bahwa semua pasukan Amerika akan meninggalkan negara itu pada 11 September, dua dekade sejak jatuhnya Pusat Perdagangan Dunia. Setelah mengalahkan negara adidaya melalui perang dua dekade, Taliban mulai merebut sebagian besar wilayah, sebelum sekali lagi menggulingkan pemerintah di Kabul setelah penarikan kekuatan asing. Mereka ‘menyapu habis’ Afghanistan hanya dalam 10 hari, mengambil ibu kota provinsi pertama mereka pada 6 Agustus. Pada tanggal 15 Agustus, mereka sudah berada di gerbang Kabul. Serangan kilat mereka mendorong puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka, banyak yang tiba di ibu kota Afghanistan, yang lain menuju negara tetangga. Kembalinya Taliban ke pemerintahan mengakhiri hampir 20 tahun kehadiran koalisi pimpinan AS di negara itu.