LAMPUNG - Ditreskrimum Polda Lampung mengungkap kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur berinisial RF (17), hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Nahasnya, dalam hal ini, koban dianiaya saat menjani proses hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan tersebut. Mereka adalah IA (17), NP (16), RB (17) dan DS (17). Keempatnya memiliki peran masing-masing dalam kasus tersebut

“Keempat tersangka yaitu berinisial IA,17, NP,16, RB,17 dan DS,17. Mereka mempunyai peran masing-masih dalam kasus penganiayaan tersebut sehingga RF, meninggal dunia," kata Pandra di Polda Lampung, Sabtu (23/7/2022).

BACA JUGA:Tak Terima Istrinya Ditagih Utang, Suami Aniaya Karyawan Koperasi

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Reynold Hutagalung menambahkan, modus operandi para tersangka yang masih anak dibawah umur itu adalah, dengam melakukan penganiayaan secara bersama-sama oleh para tersangka ABH pada dua waktu yang berbeda, yakni pada tanggal 28 Juni dan 9 Juli 2022 di Kamar E.9 Wisma Edelweiss LPKA Kelas II Bandar Lampung.

“Kami sudah melakulan pemeriksaan 21 orang saksi, pra rekonstruksi di Kamar E.9 Wisma Edelweiss LPKA II Bandar Lampung dan melakukan ekshumasi dan otopsi jenazah,” ujarnya.

BACA JUGA:Pensiunan TNI Dianiaya Petugas SPBU Gegara Dituduh Merekam Kegiatan Isi Bensin

Selain itu, pihak keposian juga sudah melakukan penyitaan barang bukti, seperti buku Sistem Perpindahan Penaling mutasi kamar tahanan, Buku Catatan Penaling Korban, Buku Register catatan pengobatan Klinik, Pakaian Korban, Surat Kematian dan VER dari RS Ahmad Yani Metro.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c atau Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 c atau Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 c UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 KUHP denga ancaman humuman maksimal 15 tahun penjara.

(wal)