NEW YORK - Kerangka dinosaurus kuno yang langka telah dijual di Amerika Serikat (AS) kepada pembeli yang tidak dikenal dengan harga lebih dari USD6 juta (sekira Rp89 miliar). Itu ditawarkan dan dijual di lelang sejarah alam oleh Sotheby's di Kota New York, AS pada Kamis (28/7/2022).

Fosil itu adalah fosil Gorgosaurus, kerabat jauh Tyrannosaurus rex yang terkenal dan mematikan, yang ditemukan pada 2018.

Pembeli anonim akan memiliki kesempatan unik untuk memberikan nama panggilan pada hewan yag pernah menjadi predator puncak itu.

Diwartakan BBC, ini adalah penjualan kedua kerangka fosil dinosaurus melalui lelang oleh Sotheby's. Pada 1997 perusahana lelang itu menjuak kerangka T-rex yang dijuluki Sue kepada Museum Field's Chicago seharga USD8,36 juta.

Gorgosaurus diharapkan menarik tawaran hingga USD8 juta (sekira Rp118 miliar).

Ini adalah satu-satunya spesimen dari jenisnya yang ditawarkan untuk kepemilikan pribadi. Hanya ada 20 fosil seperti itu yang diketahui ada di seluruh dunia.

Gorgosaurus menjelajahi Bumi sekitar 77 juta tahun yang lalu dan, seperti T-rex, ia memiliki kepala besar, mulut penuh gigi bergerigi melengkung, dan kaki depan kecil berjari dua.

Meskipun lebih kecil dari dinosaurus sepupunya, ia lebih cepat, lebih ganas, dan memiliki gigitan yang lebih kuat, dioptimalkan untuk "memotong kulit tebal dan menembus jauh ke dalam daging mangsanya", menurut informasi dari Sotheby's.

Fosil itu ditemukan di tanah pribadi di Negara Bagian Montana, AS. Ini memiliki 79 elemen tulang, tingginya 10 kaki (3m) dan panjang 22 kaki.

Sementara julukan untuk kerangka Gorgosaurus belum diumumkan secara resmi, "Gorgeous George" muncul sebagai pesaing kuat di antara pengikut media sosial Sotheby. Barang-barang sejarah alam lainnya yang akan dilelang pada Kamis termasuk gigi berakar T-rex lengkap, yang dijual seharga lebih dari USD100.000, tengkorak Triceratops, yang dijual seharga USD661.500, dan tengkorak harimau bergigi pedang. Harga rekor dunia untuk fosil dinosaurus tetap USD31,8 juta (sekira Rp472 miliar), dijual di lelang online ke pembeli pribadi pada 2020. Beberapa ahli khawatir tentang kerangka dinosaurus yang dijual di pasar swasta. "Kerangka seperti ini adalah bagian dari warisan alam kolektif kita, sisa masa lalu Bumi yang relevan bagi kita semua," kata David Polly, profesor di Universitas Indiana dan mantan presiden Society of Vertebrate Paleontology. "Saya merasa bahwa semua fosil semacam itu harus masuk ke kepercayaan publik di mana mereka dapat dipelajari, dikunjungi dan dinikmati oleh para ilmuwan dan banyak orang lainnya."