NUSA DUA – Dengan senang hati Hotel Nikko Bali Benoa Beach mengumumkan penunjukan General Manager baru Takashi Hoshino yang dimulai pada 22 Agustus 2022.

Takashi Hoshino merupakan seorang pelaku bisnis perhotelan dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dia memulai kariernya dengan program pelatihan operasi hotel di beberapa hotel yang dikelola oleh Okura Nikko Hotels dan Savoy Group di Jepang dan London, Inggris.

Sebelum bergabung dengan Hotel Nikko Bali Benoa Beach, Takashi Hoshino bergabung sebagai tim pre-opening di beberapa hotel yang dikelola oleh Okura Nikko Hotels. Selama penugasannya, dia dipercaya untuk membuat jalur penjualan dan sistem IT untuk room division seperti penjualan di biro perjalanan daring, penjualan grosir, metasearch, PMS, dan masih banyak yang lainnya.

Dengan pengalamannya, dia akan membuat sebuah organisasi yang kuat melalui berbagai kerja sama tim, karena Takashi percaya sebagai pelaku bisnis perhotelan bahwa staf merupakan aset yang penting untuk operasional hotel.

“Saya merasa terhormat dan rendah hati ditunjuk sebagai General Manager di Hotel Nikko Bali Benoa Beach. Saya senang bekerja dalam pemulihan pariwisata Bali bersama dengan tim yang energik di properti, lokasi, dan pantai berpasir putih yang indah ini," ungkap Takashi Hoshino, General Manager di Hotel Nikko Bali Benoa Beach.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya akan mencarikan konfigurasi terbaik dari operasional hotel untuk kembali ke era tatanan baru.

Dia mengaku sangat bersemangat dengan penugasan yang baru ini dan tak sabar untuk berkontribusi melalui ide-ide dan keahliannya untuk kesuksesan sebuah hotel. Di bawah kepemimpinannya, resor tepi pantai ini akan terus memberikan pelayanan keramahtamahan ala Jepang yang dikombinasikan dengan kearifan lokal khas Pulau Dewata.

Tentang Hotel Nikko Bali Benoa Beach

Hotel Nikko Bali Benoa Beach merupakan destinasi tropis ideal yang terletak di Pantai Tanjung Benoa. Selain perpaduan unik dan selaras antara tradisi budaya Jepang dan keramahtamahan khas Bali, Hotel Nikko Bali juga menawarkan 188 kamar dan suite yang luas, yang terbagi dalam 9 kategori, termasuk rooftop suites dengan pemandangan Samudera Hindia.

Lengkapi liburan Anda dengan kuliner di empat restoran dan tiga bar unik yang menyediakan sajian Barat, Italia, Asia, Bali, dan Jepang, serta kolam renang luas dengan swim-up bar, dan fasilitas spa. Hotel Nikko Bali menyediakan ruang pertemuan dan tempat terbuka yang sesuai untuk perayaan seperti pesta pernikahan, resepsi, dan acara sosial lainnya.

Tentang Okura Nikko Hotel Management

Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd., sebuah anak perusahaan dari Hotel Okura Co., Ltd, merupakan sebuah perusahaan pengelola hotel yang terdiri dari tiga merk: Okura Hotels & Resorts, Nikko Hotels International, dan Hotel JAL City.

Portofolio properti global dari perusahaan ini merupakan salah satu yang terbesar diantara operator hotel yang berbasis di Jepang, dan rencananya akan terus berkembang dengan penambahan properti baru di berbagai negara.

