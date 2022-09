JAKARTA-Wali Kota Madiun Maidi berhasil memboyong penghargaan dalam ajang Indonesia Visionary Leader 2022. dalam kategori Best Overall. Penghargaan berhasil diraih usai dirinya memaparkan dan meyakinkan para juri terkait programnya dalam meningkatkan perekonomian daerah yang dipimpinnya di masa pandemi.

Ajang yang diselenggarakan pada 5 September 2022 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini dibuka langsung oleh Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk Agung Firman Sampurna.

Sejumlah menteri dan pejabat tinggi hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Marsekal TNI (Purn) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah, Menteri Koordinator POLHUKAM Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM โ€“ Prof. Yasonna H. Laoly, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Acara juga dihadiri Taufik Madjid, Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD Letjen TNI (Mar) Nono Sampono.

Sejumlah pejabat MNC juga hadir di acara ini yakni Direktur Corsec MNC Group Syafril Nasution, Managing Director MNC Portal Indonesia Rafael Utomo, News Director of MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana, Chief News Officer MNC Media Prabu Revolusi Director of Sales & Marketing MNC Portal Indonesia Esmal Diansyah.

Selain penganugerahan penghargaan pada kepala daerah berprestasi, acara IVL ini juga sebagai tribute untuk almarhum Tjahjo Kumolo. Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement pada mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Penghargaan diterima langsung oleh putri Tjahjo Kumolo, Rahajeng Widyaswari.

Semasa hidup ia turut berkontribusi dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Visionary Leader mulai dari sesi awal hingga 2021 lalu.

Dalam pembukaan ajang IVL 2022 ini, Agung Firman Sampurna mengungkapkan apresiasinya kepada kepala daerah yang dapat memberikan inspirasi melalui inovasi-inovasinya, meski dalam keadaan yang tidak mudah di masa pandemi.

ย

Ia juga menyatakan IVL adalah signature program yang telah menjadi komitmen dari MNC Portal Indonesia untuk turut andil dalam menghasilkan pemimpin pemimpin bangsa yang tangguh, memiliki visi, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi yang luar biasa.

โ€œGagasan ini menjadi semakin relevan karena dalam dua tahun terakhir, Indonesia dan dunia, mengalami tekanan yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, media massa sebagai salah satu alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dipandang perlu untuk berpartisipasi aktif dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bangsa yang visioner, tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi di situasi yang berubah. Tetapi tetap mengarusutamakan dan mengutamakan pelayanan pada masyarakat, โ€œ tegasnya.

IVL merupakan program rutin yang diselenggarakan MPI, bertujuan menggali upaya daerah dalam merumuskan, mengomunikasikan, mengimplementasikan visi dan strategi di wilayah kepemimpinannya. IVL kali ini mengusung tema "Strategi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Ekonomi". Di ajang IVL ini diberikan penghargaan kepada 14 kepala daerah.

Usai menerima penghargaan Wali Kota Maidi menyatakan rasa bersyukurnya atas apresiasi yang diterima. Ia juga berharap ini agar diteruskan karena kompetitif di dalam program-program yang ada di daerah menjadi penyemangat kepala daerah. โ€œ Ini penting sekali, โ€œ katanya.

Ia juga mengatakan jika kepala daerah semangat, maka pembangunan di daerah mudah dilaksanakan.

Pandemi Covid menimbulkan berbagai masalah. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terus terdorong untuk mencari solusi terhadap permasalahan pandemi Covid-19. Dengan ajang ini bisa tergambar bagaimana solusi yang dijalankan oleh para pemimpin atau kepala daerah tersebut dalam mendorong percepatan ekonomi, termasuk Wali Kota Maidi.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya, Wali kota Maidi melakukan terobosan yakni dengan pembangunan masif berbagai infrastruktur di Kota Madiun sebagai salah satu penopang perkembangan ekonomi.

Ia juga kerap memimpin langsung pelaksanaan pembangunan di kotanya untuk memastikan bahwa apa yang dicanangkan tereksekusi dengan optimal. Maidi juga melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Ia memaparkan, dirinya melibatkan penuh sedikitnya enam stakeholder untuk menggerakan roda perekonomian yakni akademisi, swasta, komunitas, masyarakat, pemerintah dan media.

Ia berkeyakinan infrastruktur akan bisa mengangkat ekonomi, ekonomi kita akan tumbuh. Sehingga menurutnya jika tidak punya destinasi wisata, kita bikin lokasi wisata buatan yang menarik wisatawan untuk datang.

IVL merupakan agenda tahunan MNC Portal sejak 2017. Bertindak sebagai Dewan juri kegiatan terdiri atas Andi Ilham Said, Ketua Pembina Indonesian Institute for Corporate Directorship; Budi Frensidy Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Universitas Indonesia; Prof. Robert A. Simanjuntak, Ph.D, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ; L. Saydiman Marto, Kasubdit Fasilitasi KDH dan DPRD Wil. IV, Dit. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen OTDA, Kemendagri; Cheka Virgowansyah, Direktur Fasilitasi Kelembagaan Kepegawaian dan Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri serta Dr. Gun Gun Heryanto, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Pakar Komunikasi Politik UIN Jakarta.

(FDA)