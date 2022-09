JAKARTA - Perang Dunia II berlangsung selama 6 tahun, yaitu 1939 hingga 1945. Perang ini melibatkan perseteruan dua kubu, yakni blok Sekutu yang berisikan beberapa negara antara lain Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Uni Soviet. Sedangkan Jerman, Italia, dan Jepang membentuk blok Poros. Meskipun demikian, perang ini memberikan dampak kepada negara-negara secara global.

Dalam peperangan tersebut, ada peran besar dari jenderal dalam merancang strategi jitu untuk melakukan pertahanan maupun memenangkan perang. Berikut ini adalah daftar jenderal terhebat dari blok Sekutu maupun Blok Poros dalam Perang Dunia II.

1. Erwin Rommel

Johannes Erwin Eugen Rommel berasal dari keluarga sederhana di Jerman Selatan yang sosoknya dikenal sangat kharismatik. Rommel merupakan salah satu jenderal terhebat yang memainkan peran penting dalam Perang Dunia II. Dia mendapat julukan sebagai The Dessert Fox setelah berhasil memporak-porandakan strategi Sekutu dalam perang di Afrika Utara.

Erwin Rommel merupakan jenderal terbaik Jerman. Dia pernah ditugaskan sebagai pemimpin 7th Panzer Division yang sukses dalam pertempuran Ardennes. Kesuksesan tersebut membuat dirinya dipercaya untuk membantu Italia di Afrika Selatan dalam menghadapi Inggris. Berkat Rommel, akhirnya Inggris berhasil dipukul mundur.

Sosok Erwin Rommel yang hebat banyak dikagumi orang. Di antara orang yang mengagumi Rommel adalah Pimpinan Nazi Adolf Hitler dan mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill. Hitler diketahui mengoleksi buku strategi militer Erwin, sedangkan Curchill pernah menyanyikan lagu pujian untuk Rommel. Meskipun Rommel telah meninggal akibat meminum racun, Rommel tetaplah dikagumi dan dipuji masyarakat Jerman.

Kesuksesan di Ardennes membuat Hitler mengirim Rommel untuk membantu pasukan Italia yang tengah disudutkan Inggris di Afrika Utara. Berkat kehebatannya, Rommel sukses memukul mundur Inggris. Namun, ia justru dituduh akan mengkudeta Hitler dan akhirnya dihukum mati dengan meminum racun sianida.

2. Georgy Zhukov

Marsekal Georgy Konstantinovich Zhukov merupakan panglima perang yang menjadi kunci keberhasilan Uni Soviet melumpuhkan Jerman. Bukan hanya itu, kehebatannya tercermin juga dalam pujian para prajurit saat itu. Prajurit banyak memuji kehebatannya dengan mengatakan bahwa “Di mana Zhukov berada, di situ ada kemenangan”.

Memiliki kontribusi yang besar dalam Perang Dunia II, Zhukov ternyata sudah memulai karier militernya sejak Perang Dunia I. Salah satu kemenangan besar dari Zhukov adalah peristiwa penaklukan Berlin yang membuat bendera Soviet berkibar di ibu kota Jerman tersebut. Kala itu melalui strategi operasi Tentara Merah, dirinya sukses menghancurkan Berlin, sekaligus membuat Hitler bunuh diri akibat kekalahannya.

3. Erick von Manstein

Selain Rommel, Erick von Manstein merupakan jenderal hebat dari Jerman. Bukan hanya ditakuti oleh pihak Sekutu, von Manstein juga berani beradu argumen mengenai strategi perang dengan Adolf Hitler yang dikenal sebagai pimpinan Nazi yang diktator.

Dikenal sebagai salah satu jenderal Jerman paling sukses dalam Perang Dunia II, Erick von Manstein diberhentikan oleh Hitler pada tahun 1944 karena terlalu sering berbeda pandangan dengan Hitler. Sebelum diberhentikan, dia terlibat dalam beberapa pertempuran, di antaranya adalah pertempuran di Arras dan Afrika Utara. Selain itu, von Manstein juga hampir berhasil menaklukkan Stalingrad sebelum Uni Soviet melakukan serangan balik yang membuat pasukan Jerman memilih mundur.

4. George Patton

George Smith Patton merupakan jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang terkenal berkat kehebatannya dalam memimpin Seventh United States Army dan Third United States Army dalam Perang Dunia ke II. Pasukan tersebut merupakan pasukan tank legendaris yang berhasil mengalahkan Jerman.

Pada 1943, pasukan tank Seventh US Army di bawah pimpinan Patton berhasil menguasai Sicilia, Italia. Lalu di tahun 1944, pasukan Sekutu melancarkan serangan besar-besaran untuk membebaskan Prancis dari Nazi Jerman (Operation Overlord). Saat itu Jenderal Patton yang dipercaya memimpin pasukan tank Third US Army sukses memukul mundur pasukan tank Nazi Jerman dan dengan cepat menguasai sejumlah kota di Prancis.

5. Tomoyuki Yamashita

Tomoyuki Yamashita merupakan jenderal terbaik Jepang selama Perang Dunia II. Ia lahir di Kochi, pada tahun 1885. Sebelum berkarier dalam dunia militer, Yamashita merupakan lulusan Akmil 1906 dengan gelar perwira infanteri.

Saat perang di Pasifik pecah, Yamashita ditugaskan untuk memimpin tentara ke-25 dalam menginvasi Semenanjung Malaya yang saat itu sedang dipertahankan Persemakmuran Inggris. Selain itu, jenderal dengan julukan Tiger of Malaya ini juga berhasil memukul mundur pasukan Inggris di Singapura dan berhasil merebut Singapura. Lalu pada tahun 1944, ia ditugaskan untuk mempertahankan Filipina dan mengalami kegagalan hingga Jepang menyerah pada 1945.