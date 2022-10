TENGGARONG - Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora yang juga Ketua Panitia Nasional Hari Sumpah Pemuda ke-94 Asrorun Niam Sholeh melepas Kirab Pemuda Nusantara yang bertema "From Kutai Kartanegara the Imperium Nusantara to Ibu Kota Nusantara" di Kedaton Kutai Kartanegara, hari ini, Kamis (27/10/2022).

Niam dalam sambutan pelepasannya menyampaikan bahwa, Kirab Pemuda Nusantara ini merupakan perjalanan sejarah yang secara simbolik menyambungkan antara sejarah masa lalu dan masa depan.

"Kutai Kartanegara merupakan sejarah kejayaan nusantara masa lalu yang sudah tertoreh dalam lembaran sejarah sukses. Dari sejarah imperium nusantara masa lalu kita bergerak menuju sejarah nusantara masa depan. Ibu Kota Nusantara sebagai tonggak sejarah masa depan", tegas mantan aktifis 98 ini di depan ratusan peserta dan undangan.

Lebih lanjut Niam menegaskan, kirab pemuda nusantara ini diikuti oleh perwakilan unsur pelajar, mahasiswa, dan pemuda dengan mengarak pataka dari 34 provinsi, sebagai representasi pemuda Indonesia.

"Kirab pemuda ini mempersatukan Indonesia, menempuh perjalananĀ dengan penuh kebersamaan dan saling support untuk tujuan yang sama, dari Kedaton Kutai Kartanegara ke Titik Nol Nusantara", tegas Niam.

Bupati Kutai Kartanegara dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kemenpora menjadikan Kutai Kartanegara menjadi salah satu lokasi hajat nasional dalam momentum Hari Sumpah Pemuda.

"Adalah suatu kehormatan, Kutai Kartanegara dipilih menjadi titik awal kirab pemuda nusantara menuju IKN. Titik kedua kirab pemuda nusantara ini ada diBalikpapan dan nanti berakhir di Titik Nol Nusantara", ujarnya.

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatanĀ Hari Sumpah Pemuda ke-94, yang puncaknya dipusatkan di Titik Nol Nusantara. Selain Kirab Pemuda Nusantara, juga dilaksanakan Kemah Pemuda Nusantara di Area Titik Nol Nsantara yang diikuti oleh perwakilan pemuda berpretasi dari 34 provinsi, pemuda pelopor, unsur pramuka, organisasi kepelajaran, kemahasiswaan dan kepemudaan serta pemuda komunitas. Di acara puncak Hari Sumpah Pemuda akan diberikan Anugerah Kepemudaan bagi para pemuda berprestasi. Hadir dalam acara Kirab Pemuda ini Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura H. Mohammad Arifin, Bupati kutai Kartanegara Edi Damansyah, Wakil KetuaĀ Komisi X DPR RI Dapil Kaltim Hetifah Sjaifudian, pimpinan Forkopimda, para rektor perguruan tinggi, dan pimpinan OKP di Kalimantan Timur.