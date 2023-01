Jakarta yang dikenal sebagai Ibu Kota dan juga sebagai pusat ekonomi di Indonesia juga memiliki beberapa kawasan wisata yang menjadi primadona wisatawan. Sehingga kebutuhan bagi para pelancong terkait lokasi hunian sementara sangat dibutuhkan.

Salah satu yang menjadi rekomendasi tempat menginap adalah Hotel 88 yang ada di daerah Mangga Besar, Jakarta. Hotel bintang 2 yang dikembangkan oleh Waringin Hospitality Hotel Group ini memadukan konsep homey, modern, and best value.

Hotel 88 dilengkapi dengan LCD TV dengan TV kabel, full akses internet cepat Wifi, personal deposit box, shower air panas, gratis kopi dan teh 24 jam di lobby area, halaman parkir, dan meeting room.

Bukan hanya soal fasilitas yang mendukung, lokasinya juga cukup strategis untuk dijadikan tempat menginap. Hotel 88 yang ada di daerah Mangga Besar dekat dengan pusat Kota Jakarta, 12 menit ke Mangga Dua Square, 14 menit ke Tugu Monumen Nasional, 15 menit ke Istana Merdeka Presiden RI, 17 menit ke Taman Impian Jaya, dan 60 menit menuju Bandara Soekarno Hatta.

Hotel 88 di daerah Mangga Besar memiliki tiga hotel yaitu Hotel 88 Mangga Besar 120 berada di Jl. Raya Mangga Besar 120, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lalu ada Hotel 88 Mangga Besar VIII berada di Jl. Mangga Besar VIII No.10D, Taman Sari, Jakarta Barat. Terakhir, Hotel 88 Mangga Besar 62 berada di Jl.Raya Mangga Besar No.62, Taman Sari, Jakarta Barat.

Pada Februari 2023 ada banyak promo dari Hotel 88. Untuk Promo Kamar ada “Just Two of Us” Rp350.000/net/malam di Hotel 88 Mangga Besar 120, harga ini termasuk sarapan pagi dua orang, gratis Ayam Geprek Sambel Nyonya untuk dua orang, gratis upgrade ke deluxe room.

“Romantic Package” Rp380.000/net/malam di Hotel 88 Mangga Besar VIII, harga sudah termasuk sarapan pagi dua orang, dan gratis Waffle & Hot Chocolatte untuk dua orang. Sedangkan di Hotel 88 Mangga Besar 62 ada promo “Staycation Package” Rp320.000/net/malam harga termasuk sarapan untuk dua orang dan berlaku pada Minggu – Senin.

Bagi anda pecinta kuliner wajib menyicipi menu-menu unik yang disuguhkan Hotel 88 pada Februari 2023, yaitu ada Bakmi Udang dan Pink Lava di Hotel 88 Mangga Besar 120 dengan harga mulai dari Rp20.000 saja.

Di Hotel 88 Mangga Besar VIII ada menu Fruit Cocktail dan Dragon Smoothies dengan harga mulai dari Rp20.000. Sedangkan di Hotel 88 Mangga Besar 62 anda bisa menyicipi Makan Bakso Sepuasnya di harga Rp40.000 promo berlaku pada Rabu - Sabtu.

Untuk pemesanan kamar anda bisa mengunjungi website www.waringinhospitality.com . Follow juga akun Instagram resmi hotel : @hotel88mabes120 , @hotel88mabes8.official , dan @hotel88mabes62.

