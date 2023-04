BOJONEGORO- Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Bravo Supermarket dan Pasar Desa Kapas Jumat (14/4/2023). Kegiatan ini guna memastikan harga dan stok kebutuhan pokok stabil menjelang lebaran Idul Fitri.

Selain Bupati Anna, dalam sidak tersebut juga hadir Kapolres Bojonegoro, Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0813 Bojonegoro, Kepala Kantor Cabang (Kanca) Bulog Bojonegoro, beberapa OPD terkait, Camat Kapas, dan jajaran Pemerintah Desa setempat.

Dalam kesempatan ini, Bupati Anna secara langsung berdialog dengan pedagang terkait stok dan harga beberapa barang kebutuhan kepada perwakilan pimpinan Bravo dan beberapa pedagang di Pasar Kapas.

“Setelah kami cek, semua sangat terkendali mulai dari bumbu-bumbu, bahan pokok termasuk juga persiapan untuk lebaran. Bahkan beberapa bahan pokok menurut keterangan pedagang sendiri juga ada peningkatan penjualan,” jelasnya.

Dalam sidak kali ini, diketahui untuk komoditi cabai merah dibanderol Rp18.000 per kilogram, telur di kisaran harga Rp25.000 hingga Rp25.500 per kilogram. Kemudian harga daging juga tetap stabil, daging ayam dengan harga Rp33.000 per kilogram dan daging sapi Rp110.000 per kilogram.

Selain memastikan stok dan harga kebutuhan pokok, Ibu Pembangunan Bojonegoro ini juga menanyakan langsung kepada para penjual terkait sarana prasarana yang ada di Pasar Kapas, seperti listrik hingga kenyamanan stan tempat berjualan.

“Pasar ini aset desa, kemudian bagi Pemkab sarana prasarana dan fasilitas perdagangan sangat penting. Jadi akan dilakukan perbaikan selama itu sesuai regulasinya yang ada,” katanya.

