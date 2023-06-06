Advertisement
HOME NEWS JATIM

Belaga Jago Jadi Brimob Gadungan hingga Hamili Anak Gadis, Pria Ini Cuma Lesu saat Diciduk

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |03:08 WIB
Belaga Jago Jadi Brimob Gadungan hingga Hamili Anak Gadis, Pria Ini Cuma Lesu saat Diciduk
MALANG - Seorang polisi gadungan di Malang yang menghamili kekasihnya berhasil diringkus. Pria ini diamankan setelah pihak keluarga melaporkannya ke polisi.

Penangkapan pria yang mengaku Brimob ini tersebar di media sosial, salah satunya diunggah melalui akun Instagram @malangraya_info. Pada video tersebut juga terdapat video pria itu lengkap dengan pakaian pria itu dengan mengenakan seragam Brimob.

Setelah memamerkan dirinya menggunakan pakaian seragam Brimob. Di video berikutnya terlihat pria yang mengaku Brimob hanya tertunduk lesu begitu tim Satreskrim Polresta Malang Kota menyergapnya di Jalan Tebo, Sukun, Kota Malang.

Dari informasi yang dihimpun, pelaku diamankan Sabtu (3/6/2023). Keluarga melaporkan pria itu setelah dicek ke rumah tempat tinggalnya ternyata sang pria bukanlah merupakan anggota Brimob sebagaimana pengakuan ke kekasih dan keluarganya.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Bayu Febrianto Prayoga membenarkan video yang beredar mengenai pengamanan seorang pria yang mengaku Brimob dan bertugas di Surabaya. Bermodalkan seragam Brimob itulah pelaku mengelabui kekasih dan keluarganya.

