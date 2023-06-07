Kabila Sabet Juara Umum FLS2N-O2SN Bone Bolango Tahun 2023

Bonebol – Kecamatan Kabila dinobatkan sebagai juara umum pada pelaksanaan Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2023 dengan perolehan medali, yakni untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) lima emas, satu perak, dan dua perunggu.

Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) perolehan medali, yakni lima emas dan lima perak. Disusul juara II umum diraih Kecamatan Bulango Selatan dengan perolehan medali, untuk tingkat SD, yakni empat emas dan tiga perunggu. Tingkat SMP tiga emas, satu perak, dan satu perunggu.

Sedangkan posisi juara III umum diraih Kecamatan Tapa dengan perolehan medali, untuk tingkat SD berupa tiga emas, dua perak, dan dua perunggu, serta tingkat SMP hanya memperoleh dua emas.

Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli saat menutup rangkaian kegiatan FLS2N dan O2SN tersebut mengaku berbahagia karena dapat menyapa dan melihat para siswa pemenang lomba O2SN dan FLS2N jenjang SD dan SMP dari Taludaa sampai Bulango Ulu, Pinogu sampai Pauwo.

“Tentunya adik-adik ini adalah peserta yang bertalenta tinggi sehingga dapat meraih juara dalam lomba tingkat kabupaten tahun 2023,”ujar Wabup Merlan pada penutupan FLS2N dan O2SN, di Gedung BPMP Provinsi Gorontalo, Selasa (6/6/2023).

Merlan mengatakan olimpiade olahraga siswa dan lomba seni siswa ini adalah kesempatan bagi para siswa-siswi untuk menunjukan prestasi olahraga dan seni dan juga menunjukkan sportivitas integritas yang tinggi.

”Kita membutuhkan keduanya, prestasi olahraga dan juga sportivitasnya. Ini kesempatan adik-adik bisa menunjukkan dan bisa berlatih tentang sportifitas dan meraih prestasi,” kata Wabup.