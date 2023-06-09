Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta Mahasiswa ITB Tewas saat Uji Terbang Pesawat Tanpa Awak

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |07:26 WIB
4 Fakta Mahasiswa ITB Tewas saat Uji Terbang Pesawat Tanpa Awak
Mahasiswa ITB tewas saat uji coba pesawat tanpa awak. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Empat fakta kematian mahasiswa teknik mesin ITB angkatan 2021 Muhammad Rasyid Ghifary, saat uji coba pesawat tanpa awak di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandun, akan dibahas dalam artikel ini.

Berikut 4 faktanya, sebagaimana dirangkum pada Jumat (9/6/2023) :

1. Terkena Pasak

Pria yang akrab disapa Fary ini meninggal saat sedang melakukan uji terbang pesawat tanpa awak pada Selasa, 6 Juni 2023.

Almarhum meninggal setelah terkena pasak yang digunakan sebagai pancang untuk menarik pesawat ke angkasa pada Selasa sekitar pukul 17.00 WIB.

"Betul saat itu mahasiswa kami tersebut sedang melakukan uji coba menerbangkan pesawat tanpa awak yang ditarik menggunakan pegas dan dikontrol setelah di udara. Saat itu pasak yang digunakan sebagai pancang lepas dari tanah dan mengenai almarhum," ujar Ketua Program Studi Teknik Mesin ITB Pandji Prawisudha, Rabu (7/6/2023).

2. Kesulitan Bernapas

Pasak tersebut terlepas dan mengenai bagian bawah pipi. Kondisi itu menyebabkan almarhum tidak bisa bernapas.

Halaman:
1 2
      
