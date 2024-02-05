Deklarasi Akademik ITB Disabotase, Peserta Daring Gunakan Gambar Porno

BANDUNG - Deklarasi Akademik yang digelar komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk "Mencegah Kemunduran Demokrasi Malu Menjadi Bangsa" mengalami sabotase.

Hal itu diketahui saat salah satu peserta yang mengikuti kegiatan secara daring alias online menggunakan gambar porno sebagai identitasnya.

Sontak, gambar porno tersebut menarik perhatian peserta daring maupun luring yang hadir pada kegiatan yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Kota Bandung, Senin (5/2/2024).

Perwakilan Komunitas Guru Besar ITB, Daryono Hadi Tjahjono mengaku, belum mengetahui identitas asli dari peserta yang mengikuti kegiatan deklarasi secara daring tersebut.

Menurutnya, kegiatan deklarasi dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh ratusan peserta baik daring maupun luring.

"Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang kurang senang apa yang kami lakukan ini, kami memaklumi Mudah-mudahan beliau atau siapapun yang membuat ini segera disadarkan dan diampuni dosa-dosanya," ucap Daryono saat ditemui usai deklarasi.