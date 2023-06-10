Cerita Kumpul Kebo di Lingkungan Militer KNIL Masa Penjajahan Belanda, Tentara Dianggap Butuh Dilayani Wanita

Kisah kumpul kebo di lingkungan KNIL masa pemerintahan Hindia Belanda (Foto: Ilustrasi/Repro)

JAKARTA – Cerita tentang kumpul kebo atau memiliki hubungan tanpa pernikahan ternyata pernah menghiasi sejarah militer Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) masa pemerintahan Hindia Belanda.

Hal ini terungkap dalam buku ‘Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda’. Dalam buku itu dikisahkan seorang serdadu KNIL dibolehkan memiliki nyai atau moentji, yakni sebutan untuk perempuan simpanan di dalam tangsi militer. Setiap usai bertugas, tentara dianggap butuh dilayani oleh seorang perempuan.

Mereka perlu perempuan untuk mengurus pakaian, senjata, makanan, bersih-bersih ruangan, hingga layanan di atas ranjang. Bagi KNIL, praktik pergundikan tersebut tak perlu dilarang karena menguatkan mental tentara.

BACA JUGA: Pasukan KNIL Hindia Belanda dari Jawa Ternyata Suka Minum Jamu

Jenderal Haga, pemimpin KNIL dalam suratnya kepada Menteri Penjajahan L.W.Ch Keuchenius pada 1887 menyebut, pelarangan pergundikan justru hanya akan menimbulkan kerugian. Ketidakhadiran para perempuan di tangsi militer justru akan membuat para serdadu mengalami rasa kehilangan yang besar.

Pada tahun 1898, jumlah tentara KNIL di Hindia Belanda sebanyak 42.000 orang. Sebanyak 18.000 orang diantaranya adalah serdadu Eropa dan selebihnya merupakan tentara pribumi. Di dalam tangsi militer, mereka memiliki julukannya sendiri.

Serdadu Eropa berjuluk Jan Fuselier atau tentara bersenjata. Sedangkan serdadu pribumi dipanggil Kromo. Sementara Sarina adalah julukan perempuan yang hidup di dalam tangsi.

Meski praktik pergundikan dibolehkan, KNIL tetap menerapkan persyaratan secara ketat. Seorang calon nyai harus berkelakukan baik, yang itu dibuktikan dengan keterangan pihak berwenang setempat. Bukti kelakukan baik diserahkan serdadu pemohon kepada panglima militer.