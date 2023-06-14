Megahnya Stadion Bonebol, Bangunan Ikonik Baru di Bone Bolango Ide Bupati Hamim Pou

Bonebol - Kemegahan stadion Bone Bolango (Bonebol) yang terletak di Kecamatan Bulango Timur, mulai nampak. Diberbagai sudut bangunan mulai dirampungkan pengerjaannya, mulai dari area parkir, persiapan pemasangan atap tribun utama hingga ruang ganti pemain terus dibenahi.

Ide Bupati Bone Bolango Hamim Pou untuk membangun stadion berskala besar dalam waktu dekat sepertinya bakal terwujud.

Berdasarkan pantauan, Selasa (13/6/2023), Bupati Bone Bolango Hamim Pou memantau pengerjaannya. Stadion yang bakal dilengkapi dengan lintasan atletik itu menjadi icon baru di Bone Bolango.

Kemegahan dan kelengkapan fasilitas stadion Bone Bolango bisa dilihat pada ruangan-ruangan di lantai satu tribun utama. Ragam ruangan disiapkan sebagaimana standar stadion utama, ruang ganti pemain, toilet untuk atlit, ruang VIP dan beberapa ruang pendukung lainnya.

Bupati Hamim Pou pun berharap pembangunan stadion ini bisa diresmikan tepat waktu, beberapa fasilitas seperti lintasan atletik mulai dikerjakan. Nanti segera akan ada pemasangan lampu stadion, begitu juga untuk tiang untuk pemasangan atap tribun utama sudah siap di pasang kata Bupati.

“Mohon doa,”ujar Bupati sembari mengatakan akan uji ada coba pada peringatan upacara penaikan bendera dan penurunan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti. Ada juga atraksi paralayang dari bukit arang untuk memeriahkan suasana.

