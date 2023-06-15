Advertisement
HOME NEWS JABAR

Unjuk Rasa di Ponpes Al Zaytun Nyaris Bentrok, Pedemo Janji Kerahkan Massa Lebih Besar

Toiskandar , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:24 WIB
Unjuk Rasa di Ponpes Al Zaytun Nyaris Bentrok, Pedemo Janji Kerahkan Massa Lebih Besar
Demo di Ponpes Al Zaytun (Foto: iNews)
A
A
A

INDRAMAYU - Aksi unjuk rasa ratusan massa dari Forum Indramayu Menggugat di Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diwarnai kericuhan, Kamis (15/6/2023) siang.

Bahkan, pedemo berjanji akan mengerahkan massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

Massa yang terhalang dan tak mampu mendekat ke pintu masuk Al Zaytun, terlibat saling dorong hingga nyaris bentrok. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah mengusut ajaran alzaytun yang viral dan diduga sesat.

Kericuhan terjadi saat ratusan massa dari Forum Indramayu Menggugat hendak mendekat ke Pondok Pesantren Al Zaytun. Massa yang berupaya merangsek mendekati muka pondok pimpinan Panji Gumilang tersebut, terlibat saling dorong.

Massa yang terus memaksa terlibat kontak fisik hingga nyaris bentrok.

Aksi saling dorong ini berulang kali terjadi dan baru mereda setelah koordinator aksi melakukan orasi dan petugas menahan diri. Dalam aksinya, massa mendesak beberapa tuntutan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di ponpes besar tersebut.

Salah satunya adalah ajaran atau aliran dari pimpinan ponpes yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.

Halaman:
1 2
      
