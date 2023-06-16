Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara Ateis di Dunia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:55 WIB
5 Negara Ateis di Dunia
Ilustrasi (Foto: Reuters)
JAKARTA- 5 negara ateis di dunia menarik diulas. Tidak semua manusia di dunia meyakini keberadaan agama dan tuhan. Prinsip ini dikenal dengan atheisme, yakni pandangan yang tidak mempercayai adanya Tuhan, atau menolak keberadaan Tuhan.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 negara dengan jumlah atheis terbanyak di dunia.

1. China

China merupakan negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi sekaligus penganut atheis terbanyak di dunia. Berdasarkan hasil survei dan data dari World Population Review 2021, total atheis di Negeri Tirai Bambu ini sebesar 91%.

Dari jumlah itu, hampir 67% menyatakan yakin atheis, sisanya mengeklaim nonreligius. Melansir hrw.org, China secara resmi memang negara atheis, di mana anggota Partai Komunis dilarang mempercayai atau mempraktikkan keyakinan apa pun. Hal itu karena adanya kekhawatiran bahwa agama dapat berfungsi sebagai alternatif komunisme yang dapat merusak loyalitas kepada pemerintah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
