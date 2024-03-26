5 Negara dengan Janda Terbanyak di Dunia

INDIA - Bagi banyak perempuan di seluruh dunia, kehilangan pasangan yang menyedihkan biasanya diperburuk dengan perjuangan jangka panjang untuk mendapatkan hak-hak dasar dan martabat mereka.

Melansir laman United Nations, terlepas dari kenyataan bahwa terdapat lebih dari 258 juta janda di dunia, para janda secara historis tidak terlihat, tidak mendapat dukungan, dan tidak terukur dalam masyarakat kita.

Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa para janda sering kali kehilangan hak waris dan harta benda. Mereka dicopot dari jabatannya setelah kematian mereka. berpasangan dan menghadapi stigma dan diskriminasi ekstrim karena dianggap sebagai “pembawa” penyakit.

Di seluruh dunia, perempuan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menerima pensiun hari tua dibandingkan laki-laki, sehingga kematian pasangan dapat menyebabkan kemiskinan bagi perempuan yang lebih tua.

Sejak tahun 2011, PBB memperingati tanggal 23 Juni sebagai Hari Janda Internasional (Resolusi A/RES/65/189) untuk menyoroti suara dan pengalaman para janda serta memberikan mereka dukungan unik yang mereka perlukan.

Saat ini, terdapat lebih banyak peluang untuk bertindak guna mencapai hak penuh dan pengakuan bagi para janda. Hal ini termasuk memberi mereka informasi tentang pembagian warisan, tanah, dan sumber daya produktif yang adil. pensiun dan jaminan sosial tidak hanya didasarkan pada status perkawinan; pekerjaan yang layak dan upah yang setara; dan kesempatan pendidikan dan pelatihan.

Memberdayakan para janda untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka juga berarti mengatasi stigma sosial yang menciptakan eksklusi dan praktik-praktik diskriminatif atau merugikan.