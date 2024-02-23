Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Negara yang Merayakan Nisfu Syaban

Maria Regina Sekar Arum , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |17:48 WIB
5 Negara yang Merayakan Nisfu Syaban
5 negara yang merayakan Nisfu Syaban (Foto: Freepik)
JAKARTA - Ada beberapa negara di dunia yang merayakan Nisfu Syaban. Sebagian besar negara-negara tersebut terletak di kawasan Asia.

Nisfu Syaban atau dikenal juga dengan Shab e Barat merupakan malam penting dalam penanggalan Islam. Biasanya dirayakan pada pertengahan bulan Syaban, sejak terbenamnya matahari pada tanggal 14 Syaban hingga terbitnya fajar pada tanggal 15 Syaban.

Di antara sekian banyak negara yang merayakan malam Nisfu Syaban, ada pula yang menjadikan perayaan tersebut sebagai acara rutin tahunan.

Negara mana saja yang merayakan Nisfu Syaban? Berikut 5 negara yang merayakan Nisfu Syaban dilansir berbagai sumber:

1. Brunei Darussalam

Pada perayaan Nisfu Syaban di Brunei Darussalam, Kementerian Agama mengimbau warganya untuk membaca Surat Yas tiga kali setelah shalat magrib dan diimbau untuk membaca doa khusus Nisfu Syaban.

2. Pakistan

Menjelang malam Nisfu Syaban, sebagian besar warga Pakistan merayakan salat magrib khusus dan mengaji sepanjang malam hingga subuh. Selain itu, mereka mengunjungi kuburan untuk mendoakan kerabat orang yang meninggal. Merupakan kebiasaan juga untuk memberikan sejumlah kecil makanan dan uang kepada orang miskin selama Shab e-Barat.

3. Indonesia

Di negara ini, umat Islam biasanya merayakan malam Nisfu Syaban dengan berkumpul di masjid untuk melantunkan sholawat dan doa khusus di bulan Syaban. Sebelumnya, mereka juga biasanya berpuasa dan memberikan makanan serta uang kepada yang paling lemah untuk amal.

