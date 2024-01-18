5 Negara dengan Pertumbuhan Populasi Negatif Terbesar di Tahun 2023

5 negara dengan pertumbuhan populasi negatif terbesar di tahun 2023 (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)

BULGARIA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan adanya peningkatan populasi secara global pada 2030, 2050, dan akan terus meningkat hingga tahun 2100.

Meskipun demikian, Yahoo Finance mengungkapkan bahwa beberapa negara di dunia, terkhusus di negara maju, akan menghadapi penurunan populasi yang signifikan.

Banyak faktor yang memengaruhi kejadian tersebut. Melansir National Library of Medicine, setiap negara memiliki tingkat kesuburan yang berbeda-beda. Tingkat sosial, agama, ekonomi, tingginya angka kematian dan urbanisasi juga memengaruhi tingkat kelahiran, bahkan aborsi.

Faktor lain yang mendukung yakni gaya hidup yang semakin tidak sehat. Seperti halnya makanan, lingkungan, dan meningkatnya Penyakit Menular Seksual (PMS) yang memengaruhi kualitas kesehatan pria dan wanita.

Permasalahan populasi ini dialami oleh beberapa negara di dunia. Negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara dengan pertumbuhan populasi negatif di dunia, berdasarkan data Insider Monkey.

1. Bulgaria

Bulgaria adalah salah satu negara yang mengalami penurunan populasi tercepat di dunia. Gaya hidup tidak sehat seperti tingginya konsumsi rokok dan alkohol, yang mengakibatkan peningkatan angka kematian dibanding kelahiran.

Tidak hanya itu, Bulgaria juga menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, yang mengakibatkan penurunan standar hidup di wilayah tertentu.