Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta Anak SD Dilecehkan Lansia, Diimingi Duit Rp5 Ribu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:08 WIB
4 Fakta Anak SD Dilecehkan Lansia, Diimingi Duit Rp5 Ribu
Ilustrasi (Foto : India Today)
A
A
A

SISWI kelas dua Sekolah Dasar (SD), NH (9) menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang lansia berinisial SH (65) di kawasan kelurahan Lubang Buaya, kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Berikut sejumlah fakta terkait tindakan bejat tersebut:

1. Korban Sempat Tidak Mengaku

NH sempat tidak mengaku kepada ibunya, karena didapati terdapat luka memar di bagian selangkangannya.

Farida Ibu korban, mengatakan, putrinya tersebut awalnya hanya mengaku luka karena jatuh dari sepeda, sehingga hanya dilarikan ke Puskesmas. Namun FS terkejut setelah memperoleh keterangan dari Kakak perempuannya bahwa NH mengaku sempat dicabuli oleh pria lansia

"Kalau dari pengakuan putri saya, dia sudah dicabuli lima kali. Pertama di rumah SH dan empat kali di gudang SH," kata Farida kepada awak media di kediamannya, Jakarta Timur, Jumat (16/6/2023).

2. Dicabuli Sejak Kelas 1 SD

Putrinya pun mengaku sudah dicabuli sejak duduk di bangku kelas satu SD. Dengan nada yang getir, FS mengatakan NH diperkosa sejak Maret 2021.

"Awalnya itu kejadian waktu NH kelas satu SD, dia cerita bagian kemaluan itu sakit sama memar, dan terus juga sakit itu kalau ditekan-tekan. Saya tanya itu kenapa tapi tidak mau jawab, dia bilang takut dimarahi saya dan neneknya," jelasnya.

3. Diimingi Duit Rp5 Ribu

Dia mengatakan, NH dicabuli oleh SH dengan modus iming-iming tawaran uang dengan nominal Rp2 ribu - Rp5 ribu. SH menjebak NH untuk dicabuli tersebut ketika korban sedang sendiri atau jauh dari teman-temannya.

"Kalau putri saya ada temennya, SH menunggu dalam kondisi sendiri, tunggu temannya pada pergi, langsung SH panggil anak saya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173727/predator-US8L_large.jpg
Polisi Tangkap Predator Seks Anak di Apartemen Jaksel, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/338/3150597/badut_predator_seksual_anak_di_bekasi_pura_pura_tidur_saat_polisi_gelar_konpers-3F21_large.jpg
Badut Predator Seksual Anak di Bekasi Pura-Pura Tidur saat Polisi Gelar Konpers
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/338/3143429/pencabulan-s670_large.jpg
Korban Pencabulan Kakek 60 Tahun di Jaksel Capai 3 Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/338/3141098/pelecehan_seksual-icJD_large.jpg
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/525/3139582/viral-XTuV_large.jpg
Viral Raba-Raba Siswi SMP, Sopir Taksi Online di Bandung Akhirnya Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/338/3130001/ilustrasi_pelecehan_seksual-PD2u_large.jpg
Guru SD di Depok Diduga Lecehkan Belasan Siswi, Keluarga Korban Bakal Lapor Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement