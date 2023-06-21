Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wabup Merlan Instruksikan Satkamling Utamakan Sikap Humanis dalam Bertugas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |13:53 WIB
Wabup Merlan Instruksikan Satkamling Utamakan Sikap Humanis dalam Bertugas
Apel Satkamling Bone Bolango. (Foto: dok Pemkab Bone Bolango/Kominfo)
A
A
A

BONEBOL - Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli menginstruksikan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) untuk mengutamakan sikap humanis dalam bertugas.

Instruksi ini disampaikan Wabup Merlan pada apel Satkamling tingkat Kabupaten Bone Bolango 2023 yang diprakarsai oleh Polres Bone Bolango bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati, Rabu (21/6/2023).

Wabup Merlan pun mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat khususnya TRC Satlinmas yang telah dikukuhkan oleh Bupati Bone Bolango dalam menciptakan kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

"Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kegiatan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang akan mewarnai berbagai kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan tahapan Pemilu, maka perlu peningkatan kewaspadaan yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Ia pun berpesan untuk pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193828//bri_kenalkan_bri_visa_infinite_dengan_desain_baru_serta_premium_benefits-KcXJ_large.jpeg
Perkuat Layanan Nasabah Prioritas dan Private, BRI Visa Infinite Hadirkan Premium Benefits
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/2/3193806//le_minerale_running_squad_dalam_kegiatan_we_run_palestine_2025-bi6m_large.jpg
Setiap Kilometer Jadi Donasi, Le Minerale Running Squad Berlari untuk Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/11/3193769//injourney_airports_resmi_tutup_posko_terpadu_nataru_di_37_bandara-g724_large.jpeg
Berjalan Lancar, 37 Bandara InJourney Airports Layani 10,2 Juta Penumpang Pesawat saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/1/3193678//dirut_bulog_ahmad_rizal_ramdhani_raih_gelar_doktor_di_ui-yfrJ_large.jpeg
Dirut BULOG Ahmad Rizal Ramdhani Raih Gelar Doktor di UI, Sidang Dihadiri Sejumlah Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/15/3193676//byd_sealion_7_tarik_perhatian_pengunjung_gjaw_2025-OKNS_large.jpg
BYD Perkuat Eksistensi di Pasar EV Indonesia lewat GJAW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/11/3193673//alasan_tidak_bisa_cetak_emas_fisik_antam_di_pegadaian-wRvr_large.jpg
Inilah Alasan Tidak Bisa Cetak Emas Fisik ANTAM di Pegadaian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement