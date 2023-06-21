Wabup Merlan Instruksikan Satkamling Utamakan Sikap Humanis dalam Bertugas

BONEBOL - Wakil Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli menginstruksikan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) untuk mengutamakan sikap humanis dalam bertugas.

Instruksi ini disampaikan Wabup Merlan pada apel Satkamling tingkat Kabupaten Bone Bolango 2023 yang diprakarsai oleh Polres Bone Bolango bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati, Rabu (21/6/2023).

Wabup Merlan pun mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat khususnya TRC Satlinmas yang telah dikukuhkan oleh Bupati Bone Bolango dalam menciptakan kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

"Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kegiatan politik merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang akan mewarnai berbagai kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan tahapan Pemilu, maka perlu peningkatan kewaspadaan yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Ia pun berpesan untuk pelaksanaan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa.