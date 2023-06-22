Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keberanian dan Kegigihan Tan Malaka Bikin Soekarno Kagum

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:01 WIB
Keberanian dan Kegigihan Tan Malaka <i>Bikin</i> Soekarno Kagum
Tan Malaka (Foto: Istimewa/Okezone/Sindo)
A
A
A

JAKARTA – Keberanian dan kegigihan Tan Malaka dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia sudah tak diragukan lagi. Salah satu tokoh pergerakan Indonesia ini dianggap cocok untuk melajutkan kepemimpinan revolusi. Soekarno pun mejadi salah satu orang yang menghormati dan mengagumi sosoknya.

Hal ini terungkap pada momen pertemuan Soekarno dengan Tan Malaka pada 19 September 1945 yang dikutip dari laman Setneg.

Di penghujung pertemuan mereka, Soekarno memberi penghormatan dan pernyataan jelas. Yakni jika ia tidak berdaya lagi, maka kepemimpinan revolusi akan diserahkan kepada Tan Malaka.

Kemudian, Pernyataan Soekarno tersebut dituangkan ke dalam surat wasiat Presiden Soekarno untuk Tan Malaka yang disebut Testamen Politik untuk Tan Malaka yang berisi penyerahan kekuasaan pemerintahan Soekarno dan Mohammad Hatta kepada Tan Malaka.

Tetapi, ketika surat wasiat tersebut masuk ke Bung Hatta untuk ditandatanganinya, Hatta menolak usulan tersebut dan meminta kepada Soekarno untuk diganti. Surat ini dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Kemudian pada 1 Oktober 1945, surat wasiat yang sudah diperbarui diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta yang berisi penyerahan kekuasaan pemerintahan akan diteruskan oleh saudara-saudara: Tan Malaka, Iwa Kusuma Sumantri, Sjahrir, dan Wongsonegoro.

Halaman:
1 2
      
